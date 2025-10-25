Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    UNSC में भारत ने पाकिस्तान को जमकर लगाई लताड़, मानवाधिकार उल्लंघनों के लिए घेरा

    By Digital Desk Edited By: Deepak Gupta
    Updated: Sat, 25 Oct 2025 07:30 PM (IST)

    संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत ने पाकिस्तान को आतंकवाद और मानवाधिकार उल्लंघन के मुद्दे पर कड़ी फटकार लगाई। भारत ने पाकिस्तान पर सीमा पार आतंकवाद को बढ़ावा देने और अल्पसंख्यकों के मानवाधिकारों का उल्लंघन करने का आरोप लगाया। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से पाकिस्तान पर दबाव बनाने की अपील की ताकि वह आतंकवाद का समर्थन बंद करे और मानवाधिकारों का सम्मान करे।

    prefferd source google
    Hero Image

    UNSC में भारत ने पाकिस्तान को जमकर लगाई लताड़। (रॉयटर्स)


    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। भारत ने पाकिस्तान को संयुक्त राष्ट्र परिषद में खुली बहस के दौरान जमकर लताड़ा। भारत ने पाकिस्तान के लिए लोकतंत्र को एक अजनबी अवधारणा बताते हुए इस्लामाबाद से उसके अवैध कब्जे वाले क्षेत्रों में गंभीर मानवाधिकार उल्लंघनों को रोकने की चेतावनी दी। साथ ही कहा कि वहां की जनता सैन्य कब्जे, दमन, क्रूरता और शोषण के खिलाफ खुले तौर पर विद्रोह कर रही है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में शुक्रवार को 'संयुक्त राष्ट्र संगठन: भविष्य की ओर देखना' विषय पर खुली बहस में पाकिस्तान के राजदूत द्वारा उठाए गए मुद्दों पर जवाब देते हुए भारत के स्थायी प्रतिनिधि पर्वतनेनी हरीश ने कहा कि जम्मू और कश्मीर के लोग भारत की लोकतांत्रिक परंपराओं के अनुसार अपने मौलिक अधिकारों का प्रयोग करते हैं। हम निश्चित रूप से जानते हैं कि ये अवधारणाएं पाकिस्तान के लिए अजनबी सी हैं।

    जम्मू और कश्मीर भारत का अभिन्न और अविभाज्य अंग

    उन्होंने दोहराया कि जम्मू और कश्मीर भारत का अभिन्न और अविभाज्य अंग था, है और रहेगा। इस्लामाबाद को कड़ी फटकार लगाते हुए हरीश ने कहा कि पाकिस्तान अवैध रूप से कब्जाए गए क्षेत्रों में जारी मानवाधिकार उल्लंघन को समाप्त करे। इस दौरान, हरीश ने वसुधैव कुटुम्बकम के प्रति भारत की प्रतिबद्धता, विश्व को एक परिवार के रूप में देखने और सभी के लिए न्याय, सम्मान और समृद्धि की वकालत पर जोर दिया।

    उन्होंने कहा, ''यह न केवल हमारे विश्वदृष्टिकोण का आधार है, बल्कि यही कारण है कि भारत ने सभी समाजों और लोगों के लिए न्याय, सम्मान, अवसर और समृद्धि की निरंतर वकालत की है। यही कारण है कि भारत बहुपक्षवाद, अंतरराष्ट्रीय साझेदारी और सहयोग में अपना विश्वास रखता है।''

    उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि संयुक्त राष्ट्र को वास्तविक और व्यापक सुधार करने होंगे। 80 साल पुरानी सुरक्षा परिषद की संरचना अब समकालीन भू-राजनीतिक वास्तविकताओं को प्रतिबिंबित नहीं करती है।

    (समाचार एजेंसी पीटीआई के इनपुट के साथ)

    इसे भी पढ़ें: Ex-Trishul: 30 अक्टूबर से पाकिस्तान बॉर्डर पर युद्धाभ्यास करेंगी तीनों सेनाएं, 'एक्स त्रिशूल' के लिए NOTAM जारी