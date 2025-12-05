'इमरान ठीक हैं लेकिन...' पूर्व पाक पीएम की बहनों ने खोला अदियाला जेल के अंदर का राज

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (PTI) के संस्थापक इमरान खान अगस्त 2023 से जेल में बंद हैं। तोशाखाना मामले में सरकारी तोहफे गैर-कानूनी तरीके से बेचने के आरोप में उन्हें तीन साल की सजा सुनाई गई थी। अब उनकी तीन बहनों में से दो ने पहली बार जेल के अंदर की भयानक तस्वीर का खुलासा किया है।

इमरान खान की बहन उजमा खानम इकलौती परिजन हैं जिन्हें रावलपिंडी की कुख्यात अदियाला जेल में उनसे मिलने की इजाजत मिली थी। जेल के बाहर PTI कार्यकर्ता लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। उजमा खानम ने बताया कि 73 साल के इमरान जेल में अकेलेपन और मानसिक तनाव का शिकार हो रहे हैं।

अकेलेपन और मानसिक यातना से जूझ रहे खान उजमा खानम ने कहा, 'वह शारीरिक रूप से ठीक हैं। लेकिन उन्हें हर समय अंदर रखा जाता है, और वह थोड़ी देर के लिए ही बाहर जाते हैं। किसी से कोई संपर्क नहीं है।' बता दें ये मुलाकात सख्त निगरानी में हुई थी। उजमा ने इससे ज्यादा कोई जानकारी देने से इनकार कर दिया।

PTI का दावा है कि कोर्ट के आदेशों के बावजूद हफ्तों से परिवार की नियमित मुलाकातें रोक दी गई हैं, जिससे जेल ट्रांसफर और स्वास्थ्य को लेकर तरह-तरह की अफवाहें उड़ रही थी।' 90% जनता का प्रतिनिधित्व करने वाले को दबाया जा रहा इमरान खान की दूसरी बहन अलीमा खान ने बीबीसी को दिए एक इंटरव्यू में खुलकर बात की। उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी सत्ता प्रतिष्ठान डर के चलते उनके भाई को अलग-थलग कर रही है।

अलीमा खान ने कहा, 'मुझे लगता है कि वे डर के मारे काम कर रहे हैं। वह इस देश के 90% लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं। आप ऐसे इंसान को जेल में कैसे डाल सकते हैं जो देश के 90% लोगों को रिप्रेजेंट करता है?'

वे असल में पाकिस्तान के लोगों को दबाना चाहते हैं। वे नहीं चाहते कि उनकी आवाज सुनी जाए। उन्हें लगा कि अगर उन्होंने इमरान को अलग-थलग कर दिया तो लोग उन्हें भूल जाएंगे। सरकार ने दिया जवाब इस मामले पर पाकिस्तान सरकार ने किसी भी तरह की बदसलूकी के आरोपों को सिरे से खारिज किया है। सूचना मंत्रालय के सलाहकार अहमद हसन अल-अरबी ने स्काई न्यूज़ को बताया 'जेल सजा के तौर पर है।

वे अपराधियों के लिए हैं ताकि समाज में अपराधियों की बुराई को रोका जा सके।' अगर इसे पॉलिटिकल हब बनना है, तो जेल का कोई मतलब नहीं है।' पत्नी बुशरा बीबी भी उसी जेल में बंद इमरान खान की पत्नी बुशरा बीबी भी भ्रष्टाचार के एक अन्य मामले में अदियाला जेल में सजा काट रही हैं। दोनों पति-पत्नी एक ही जेल परिसर में हैं, लेकिन समर्थकों का दावा है कि कोर्ट पेशी के अलावा उन्हें एक-दूसरे से मिलने तक की इजाजत नहीं दी जाती।