    काला जादू, जासूस और भ्रष्टाचारी... कौन हैं इमरान खान की तीसरी पत्नी बुशरा बीबी, क्या हैं उन पर आरोप?

    By Swaraj Srivastava Edited By: Swaraj Srivastava
    Updated: Sun, 21 Dec 2025 07:57 PM (IST)

    पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान और उनकी पत्नी बुशरा बीबी को तोशाखाना भ्रष्टाचार मामले में 17-17 साल की जेल हुई है। 2018 में शादी के बाद बुशर ...और पढ़ें

    शादी के बाद भी बुशरा बेहद लो प्रोफाइल रहीं (फाइल फोटो)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान और उनकी तीसरी पत्नी बुशरा बीबी को तोशाखाना भ्रष्टाचार मामले में 17-17 साल जेल की सजा सुनाई गई है। दोनों की शादी 2018 में एक बेहद ही सादे समारोह में हुई थी। लेकिन शादी के बाद भी बुशरा बेहद लो प्रोफाइल रहीं।

    इस हाई प्रोफाइल रिश्ते के लो प्रोफाइल होने से लोगों को कयास लगाने के मौके मिले और बुशरा के नाम के साथ तमाम आरोप जुड़ते चले गए। बुशरा हमेशा से ही एक गैर राजनीतिक व्यक्ति रही हैं, लेकिन कई लोग उन्हें रहस्यमयी आध्यात्मिक हस्ती कहते हैं। इसकी वजह है बुशरा का धर्म के प्रति झुकाव।

    बाबा फरीद की भक्त हैं बुशरा

    जन्म के वक्त बुशरा का नाम बुशरा रियाज वट्टो था। बुशरा की शादी पहले किसी अन्य से हुई थी, लेकिन उसके बारे में ज्यादा जानकारी उपलब्ध नहीं है। ये शादी करीब 30 साल तक चली थी। बुशरा फरीदुद्दीन मसूद गंजशकर या बाबा फरीद की भक्त हैं। बाबा फरीद को मुस्लिम रहस्यवादी और सूफी संत के तौर पर जाना जाता है।

    बुशरा बीबी हमेशा अपने चेहरा घूंघट से ढके रहती हैं और ढीले-ढाले सादे काले या सफेद लिबास में दिखाई पड़ती हैं। इमरान खान के विरोधी बुशरा पर जादू-टोना का आरोप लगाते हैं। यह जानकारी सार्वजनिक नहीं है कि इमरान खान बुशरा से कब और कैसे मिले, लेकिन उनके विरोधी आरोप लगाते हैं कि बुशरा ने इमरान खान पर जादू-टोना कर उन्हें वश में किया और फिर शादी कर ली।

    इमरान को धार्मिक बना दिया

    बुशरा से शादी के बाद इमरान खान की छवि में भी काफी परिवर्तन देखने को मिला। पहले इमरान खान की छवि एक प्लेबॉय की थी, लेकिन बुशरा ने उन्हें धार्मिक बना दिया। ब्रिटिश मैगजीन द इकोनॉमिस्ट ने तो यहां तक दावा कर दिया था कि इमरान खान की सरकार में बुशरा बीबी का काफी दखल था और इमरान हर फैसला उनसे पूछ कर रहते थे।

    'द मिस्टिक, द क्रिकेटर एंड द स्पाई: पाकिस्तान्स गेम ऑफ थ्रोन्स' शीर्षक वाले लेख में दावा किया गया कि बुशरा बीबी ने खान को प्रभावित करने के लिए काले जादू और धार्मिक तरीकों का इस्तेमाल किया। कुछ लोग बुशरा को आईएसआई का एजेंट भी बताते हैं। इमरान खान के जेल में जाने के बाद बुशरा ने प्रदर्शनों में भी हिस्सा लिया था।

