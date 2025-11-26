इमरान खान के साथ जेल में क्या हुआ? बहनों को मिलने से रोका, अफगानिस्तान का बड़ा दावा
Pakistan Ex PM Imran Khan: पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान 2023 से अदियाला जेल में बंद हैं। इसी बीच अफगानिस्तान डिफेंस नामक एक एक्स पोस्ट ने दावा किया है कि इमरान खान की जेल में हत्या कर दी गई है। हालांकि, पाकिस्तान ने इन दावों को सिरे से खारिज करते हुए कहा है कि इमरान खान जीवित हैं और जेल में ही हैं।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान (Imran Khan) 2023 से रावलपिंडी की अदियाला जेल में बंद हैं। पाकिस्तान की सरकार और सेना पर लंबे समय से उन्हें जेल में प्रताड़ित करने का आरोप लगता रहा है। इमरान खान के परिवार को भी उनसे मिलने की इजाजत नहीं मिल रही है। इसी बीच अफगानिस्तान के एक एक्स पोस्ट ने पूर्व पीएम को लेकर सनसनीखेज दावा किया है।
अफगानिस्तान डिफेंस नामक एक एक्स पोस्ट में दावा किया है कि इमरान खान की जेल में हत्या कर दी गई है। हालांकि, पाकिस्तान इन दावों को झूठा करार दिया है।
पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान। फाइल फोटो
इमरान को परिवार से नहीं मिलने दिया
बीते दिन इमरान खान की बहनें नूरीन खान, अलीमा खान और उज्मा खान उनसे मिलने अदियाला जेल के बाहर पहुंची थीं। इस दौरान इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (PTI) के समर्थकों ने भी जेल बाहर धरना प्रदर्शन किया। सभी प्रदर्शनकारी इमरान खान की हेल्थ रिपोर्ट साझा करने की मांग कर रहे थे।
मगर, पाक हुकूमत सभी प्रदर्शनकारियों के साथ बेरहमी से पेश आई। उनकी बहनों ने पंजाब पुलिस पर बाल पकड़कर घसीटने और प्रदर्शन के खिलाफ हिंसक रूख अपनाने का आरोप लगाया है। प्रदर्शनकारियों पर एक्शन लेते हुए पंजाब पुलिस ने कई लोगों को हिरासत में ले लिया है।
The crowd around Adiala Jail is growing as Allama Raja Nasir Abbas joins the sit-in after Imran Khan's sisters were, yet again, prevented from meeting him for their weekly court-mandated family visit. #چلو_چلو_اڈیالہ_چلو pic.twitter.com/2gnFfrdhqr— PTI USA Official (@PTIOfficialUSA) November 25, 2025
अफगानिस्तान डिफेंस नामक एक्स पोस्ट ने किया दावा
पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान को लेकर अफगानिस्तान डिफेंस नामक एक्स पोस्ट ने बड़ा दावा किया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट शेयर करते हुए सूत्रों के हवाले से लिखा, "पाकिस्तानी हुकूमत पर आरोप है कि उन्होंने जेल में ही इमरान खान की हत्या कर दी है।"
एक्स पोस्ट में क्या लिखा,
पाकिस्तानी सेना में मौजूद सूत्रों ने पहचान गुप्त रखने की शर्त पर बताया है कि 17 दिन पहले इमरान खान की रहस्यमयी तरीके से हत्या कर दी गई है।
🚨 BIG BREAKING from Pakistan— Afghanistan Defense (@AFGDefense) November 26, 2025
Sources: Pakistani Regime Allegedly Killed Imran Khan in Prison
🟥Supporters of Imran Khan & thousands of members of the Pakistan Tehreek-e-Insaf (PTI) party are reportedly attempting to breach Adiala Jail in a bid to obtain information about their… pic.twitter.com/zCUV4WXnjB
पाकिस्तान ने किया इनकार
इमरान खान के परिवार का भी दावा है कि पिछले 23 दिन से उन्हें इमरान से मिलने नहीं दिया गया है। हालांकि, पाकिस्तान ने इन सभी दावों को सिरे से खारिज कर दिया है। पाकिस्तान का कहना है कि हत्या की खबरें झूठी हैं। इमरान खान जिंदा हैं और जेल में ही हैं।
- पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की रावलपिंडी जेल में कथित हत्या की खबरों के बाद पाकिस्तान में राजनीतिक उथल-पुथल मची है।
- इमरान खान की तीन बहनें – नूरीन, अलीमा और उज़्मा ने जेल के अंदर जाकर अपने भाई से मिलने की मांग की है, उनका आरोप है कि उनके भाई पर क्रूरतापूर्ण हमला किया गया है।
- हालांकि, इस बात की पुष्टि के लिए कोई ठोस सबूत नहीं है। न ही पाकिस्तान सरकार की तरफ से कोई आधिकारिक बयान जारी किया गया है।
- पाकिस्तानी मीडिया में भी इमरान खान से संबंधित कोई खबर प्रसारित नहीं की गई है और ना ही किसी प्रकार की जानकारी दी गई है।
- इमरान खान जनवरी 2025 से रावलपिंडी की जेल में बंद हैं और उन्होंने अक्सर जेल अधिकारियों द्वारा दुर्व्यवहार और उत्पीड़न की शिकायत की है।
- 10 नवंबर 2025 को इमरान खान के हजारों समर्थकों ने रावलपिंडी की अडियाला जेल के बाहर पदर्शन शुरू कर दिया, जब अफवाहें फैलीं कि पीटीआई प्रमुख की जेल के अंदर हत्या कर दी गई है।
- सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जैसे एक्स पर कई पोस्ट वायरल हुए जिनमें दावा किया गया कि इमरान खान की जेल में हत्या कर दी गई है।
- अफगानिस्तान डिफेंस नामक एक एक्स हैंडल द्वारा पोस्ट की गई एक "ब्रेकिंग न्यूज़" से शुरू हुई, जिसमें दावा किया गया है कि इमरान खान की कथित तौर पर रहस्यमय तरीके से हत्या कर दी गई है।
- पोस्ट में अफगानिस्तान टाइम ने लिखा कि पाकिस्तान के एक विश्वसनीय सूत्र ने अफगानिस्तान डिफेंस को पुष्टि की है कि पीटीआई चेयरमैन इमरान खान की कथित तौर पर रहस्यमय तरीके से हत्या कर दी गई है और उनके शव को जेल से बाहर ले जाया गया है।
