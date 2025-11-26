इमरान खान के साथ जेल में क्या हुआ? बहनों को मिलने से रोका, अफगानिस्तान का बड़ा दावा

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान (Imran Khan) 2023 से रावलपिंडी की अदियाला जेल में बंद हैं। पाकिस्तान की सरकार और सेना पर लंबे समय से उन्हें जेल में प्रताड़ित करने का आरोप लगता रहा है। इमरान खान के परिवार को भी उनसे मिलने की इजाजत नहीं मिल रही है। इसी बीच अफगानिस्तान के एक एक्स पोस्ट ने पूर्व पीएम को लेकर सनसनीखेज दावा किया है।

अफगानिस्तान डिफेंस नामक एक एक्स पोस्ट में दावा किया है कि इमरान खान की जेल में हत्या कर दी गई है। हालांकि, पाकिस्तान इन दावों को झूठा करार दिया है। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान। फाइल फोटो इमरान को परिवार से नहीं मिलने दिया बीते दिन इमरान खान की बहनें नूरीन खान, अलीमा खान और उज्मा खान उनसे मिलने अदियाला जेल के बाहर पहुंची थीं। इस दौरान इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (PTI) के समर्थकों ने भी जेल बाहर धरना प्रदर्शन किया। सभी प्रदर्शनकारी इमरान खान की हेल्थ रिपोर्ट साझा करने की मांग कर रहे थे।