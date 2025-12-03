Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    'पाकिस्तान के लिए विनाशकारी है मुनीर...' जेले में बंद इमरान खान का आर्मी चीफ पर हमला

    By Digital Desk Edited By: Garima Singh
    Updated: Wed, 03 Dec 2025 11:49 PM (IST)

    पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने जेल से सेना प्रमुख आसिम मुनीर पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि मुनीर की नीतियां पाकिस्तान के लिए व ...और पढ़ें

    prefferd source google
    Hero Image

    इमरान ने सेना प्रमुख को बताया विनाशकारी

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। पाकिस्तान की जेल में बंद पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने बुधवार को दावा किया कि सेना प्रमुख फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की नीतियां देश के लिए विनाशकारी हैं। उन्होंने अफगानिस्तान के साथ जानबूझकर तनाव बढ़ाया है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    इमरान ने यह टिप्पणी इंटरनेट मीडिया पर एक पोस्ट में की। इससे एक दिन पहले उनकी बहन उज्मा खान ने रावलपिंडी की अदियाला जेल में एक महीने बाद उनसे मुलाकात की थी। शहबाज सरकार से विशेष अनुमति मिलने के बाद यह मुलाकात हुई थी।

    इमरान ने सेना प्रमुख को बताया विनाशकारी

    इमरान ने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा, 'आसिम मुनीर की नीतियां पाकिस्तान के लिए विनाशकारी हैं। उनकी नीतियों के कारण आतंकवाद नियंत्रण से बाहर हो गया है, जिससे मुझे बहुत दुख होता है।' उन्होंने कहा, 'मुनीर को पाकिस्तान के राष्ट्रीय हितों की कोई चिंता नहीं है।

    वह यह सब केवल पश्चिमी ताकतों को खुश करने के लिए कर रहे हैं। उन्होंने अफगानिस्तान के साथ जानबूझकर तनाव बढ़ाया ताकि उन्हें अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक तथाकथित 'मुजाहिद' (इस्लामी लड़ाके) के रूप में देखा जा सके।'

    पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआइ) के संस्थापक ने यह भी आरोप लगाया कि मुनीर ने पहले अफगानों को धमकी दी। फिर पाकिस्तान से शरणार्थियों को बाहर निकाला और ड्रोन हमले किए, जिनके परिणामस्वरूप हम अब बढ़ते आतंकवाद का सामना कर रहे हैं।

    झूठे मामलों में फंसाया गया

    इमरान ने यह दावा किया कि मुनीर के आदेश पर उन्हें और उनकी पत्नी को झूठे मामलों में फंसाया गया है और मानसिक उत्पीड़न का सामना करना पड़ रहा है। मुझे जेल में पूरी तरह से एकांत में रखा गया है। चार हफ्ते तक एक कोठरी में बंद रखा गया और किसी से संपर्क नहीं करने दिया गया। दुनिया से पूरी तरह कटा रहा। 73 वर्षीय इमरान अगस्त, 2023 से विभिन्न मामलों में जेल में बंद हैं।

    (न्यूज एजेंसी पीटीआई के इनपुट के साथ)