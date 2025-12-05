इमरान खान ने स्वास्थ्य जांच के लिए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया, खैबर पख्तूनख्वा के सीएम ने दायर की है याचिका

आईएएनएस, इस्लामाबाद। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में याचिका दायर कर मेडिकल जांच की अनुमति मांगी है। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) पार्टी के संस्थापक ने खैबर पख्तूनख्वा के मुख्यमंत्री सोहेल अफरीदी के माध्यम से अदालत में याचिका दायर की।

याचिका में अदालत से अनुरोध किया गया है कि शौकत खानम अस्पताल में इमरान खान की मेडिकल जांच का आदेश दिया जाए। अदालत से इमरान खान के मेडिकल हिस्ट्री और वर्तमान स्वास्थ्य स्थिति के अनुसार मेडिकल टीमों तक पूरी पहुंच और स्वास्थ्य जांच की अनुमति देने का भी अनुरोध किया गया है।