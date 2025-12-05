इमरान खान ने स्वास्थ्य जांच के लिए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया, खैबर पख्तूनख्वा के सीएम ने दायर की है याचिका
पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में याचिका दायर कर मेडिकल जांच की अनुमति मांगी है। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) ...और पढ़ें
आईएएनएस, इस्लामाबाद। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में याचिका दायर कर मेडिकल जांच की अनुमति मांगी है। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) पार्टी के संस्थापक ने खैबर पख्तूनख्वा के मुख्यमंत्री सोहेल अफरीदी के माध्यम से अदालत में याचिका दायर की।
याचिका में अदालत से अनुरोध किया गया है कि शौकत खानम अस्पताल में इमरान खान की मेडिकल जांच का आदेश दिया जाए। अदालत से इमरान खान के मेडिकल हिस्ट्री और वर्तमान स्वास्थ्य स्थिति के अनुसार मेडिकल टीमों तक पूरी पहुंच और स्वास्थ्य जांच की अनुमति देने का भी अनुरोध किया गया है।
इस याचिका में, इमरान खान ने अनुरोध किया है कि मेडिकल रिपोर्ट की एक प्रति पीटीआइ संस्थापक के परिवार को दी जाए और अदालत में पेश की जाए।
याचिका में कहा गया है कि इमरान खान कुछ स्वास्थ्य समस्याओं से पीड़ित हैं और उन्हें संघीय सरकार के निर्देश पर राजनीतिक उत्पीड़न के तहत दोषी ठहराया गया है।
खान ने पाकिस्तान के सेना प्रमुख फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को मानसिक रूप से बीमार व्यक्ति बताया और उन पर देश के संविधान को नष्ट करने का आरोप भी लगाया।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।