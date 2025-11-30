Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    'इमरान खान जिंदा हैं,' PTI सांसद का दावा- पूर्व PM की लोकप्रियता से डरी पाकिस्तान सरकार

    By Shubham Tiwari Edited By: Shubham Tiwari
    Updated: Sun, 30 Nov 2025 10:30 AM (IST)

    पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की हत्या की अफवाहों के बीच, पीटीआई सांसद ने उन्हें जिंदा बताया और कहा कि वे अदियाला जेल में हैं। उन्होंने सरकार पर इमरान खान को देश छोड़ने के लिए मजबूर करने का आरोप लगाया। उन्होंने यह भी कहा कि पाकिस्तान सरकार इमरान खान की लोकप्रियता से डरी हुई है।

    prefferd source google
    Hero Image

    पाकिस्तान सरकार को इमरान खान की लोकप्रियता का डर (फाइल फोटो)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की हत्या को लेकर सोशल मीडिया पर तरह-तरह के दावे किए जा रहे हैं। इस बीच उनकी पार्टी के सांसद ने दावा किया है कि इमरान खान अभी जिंदा है। वह अभी अडियाला जेल में ही है। सरकार ने भी इमरान खान की हत्या से इनकार कर दिया है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    दरअसल, क्रिकेटर से नेता बने इमरान खान को लेकर इस सप्ताह की शुरुआत में दावा किया गया कि रावलपिंडी की जेल के अंदर उनकी हत्या कर दी गई है। इस बीच इमरान खान की मौत के अफवाहों का खंडन करते हुए पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) के सीनेटर खुर्रम जीशान ने कहा कि इमरान खान जीवित हैं और फिलहाल अदियाला जेल में बंद हैं।

    खुर्रम जीशान ने आरोप लगाया कि इमरान खान को परेशान करके देश छोड़ने के लिए मजबूर किया जा रहा है। जीशान ने कहा कि पाकिस्तान छोड़ने के लिए दबाव बनाने की रणनीति के तहत ही पूर्व प्रधानमंत्री को अलग-थलग रखा जा रहा है।

    इमरान खान की लोकप्रियता से डरी पाकिस्तान सरकार

    इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) से जुड़े खुर्रम जीशान ने समाचार एजेंसी एएनाई से बातचीत करते हुए बताया कि देश में शासन इमरान खान की लोकप्रियता से भयभीत और डरा हुआ है, यही वजह है कि उन्होंने उनकी कोई भी तस्वीर या वीडियो जारी करने की अनुमति नहीं दी है। पाकिस्तान में सत्तारूढ़ सरकार खतरे में दिख रही है, उन्हें डर है कि एक भी तस्वीर जनता का समर्थन जुटा सकती है।

    गौरतलब है कि इस सप्ताह की शुरुआत में अफगानिस्तान के कई सोशल मीडिया हैंडलों ने दावा किया था कि इमरान खान की रावलपिंडी की जेल के अंदर हत्या कर दी गई है। इमरान खान को लेकर यह अफवाहें ऐसे समय में उड़ी जब पाकिस्तानी अधिकारी अदालती आदेश के बावजूद पिछले एक महीने से खान को उनके फैमिली से मिलने की अनुमति नहीं दे रहे हैं।

    खुर्रम जीशान ने एएनाई से बाततीच के दौरान बताया कि यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्हें लगभग एक महीने से अलग-थलग रखा गया है और उनके परिवार, उनके वकीलों और यहां तक कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के वरिष्ठ नेतृत्व को भी उनसे मिलने की अनुमति नहीं दी गई है। यह मानवाधिकारों का पूर्ण उल्लंघन है। ऐसा लगता है कि वे उन्हें किसी चीज के लिए मजबूर करने की कोशिश कर रहे हैं।

    जिंदा होने की गारंटी

    अफवाहों खंडन करते हुए जीशान ने कहा कि पिछले कुछ दिनों में हमें गारंटी दी गई है, हमें आश्वासन दिया गया है। वह जीवित हैं और वर्तमान में अदियाला जेल में बंद हैं। वह ठीक हैं। जीशान ने आरोप लगाया कि इमरान खान को देश छोड़ने और चुप रहने के लिए दबाव बनाया जा रहा है।

    देश छोड़ने को मजबूर किया जा रहा

    जीशान ने कहा कि इमरान खान के साथ समझौता करने की कोशिश किया जा रहा है और उन्हें देश छोड़ने को मजबूर किया जा रहा है। उन्हें यह भी कहा जा रहा है कि अगर वह विदेश चले जाते हैं और अपनी पसंद की जगह पर चुप रहते हैं तो उन्हें रियायतें मिलेंगी। लेकिन इमरान खान इसके लिए कभी राजी नहीं होंगे।

    यह भी पढ़ें- कालकोठरी में रखे गए हैं इमरान खान, PTI नेता का बड़ा दावा- देश छोड़ने का है दबाव