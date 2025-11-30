रेलवे ट्रैक पर IED विस्फोट, पुलिस स्टेशन पर ग्रेनेड से हमला..., बलूचिस्तान में 24 घंटे में 7 धमाके से दहशत

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में पिछले 24 घंटों में कम से कम सात धमाके हुए हैं, जिनमें किसी के हताहत होने की खबर नहीं है, जबकि एक कंस्ट्रक्शन कंपनी के दो सिक्योरिटी गार्ड घायल हो गए। संदिग्ध विद्रोहियों ने बलूचिस्तान की राजधानी क्वेटा और डेरा मुराद जमाली में हमले किए।

शनिवार को, विद्रोहियों ने क्वेटा में एक पुलिस चेकपॉइंट पर हैंड ग्रेनेड फेंके, जिसके बाद एंटी-टेररिज्म डिपार्टमेंट की गाड़ी के पास एक IED विस्फोटक में धमाका किया गया। शाम को बाद में तीन और धमाके किए गए। धमाकों से क्वेटा में दहशत सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस आसिफ खान ने कहा कि धमाका क्वेटा के बाहरी इलाके लोहर करेज के पास किया गया, जिससे क्वेटा को देश के दूसरे हिस्सों से जोड़ने वाली मेन लाइन उड़ गई। इस घटना से राजधानी में डर और दहशत फैल गई, हालांकि, किसी के हताहत होने की खबर नहीं है।

रेलवे ट्रैक को IED डिवाइस से उड़ाया SSP खान ने कहा कि बदमाशों ने रेलवे ट्रैक पर IED डिवाइस लगाए और जब एक ट्रेन क्वेटा स्टेशन पहुंचने वाली थी, तो उन्हें उड़ा दिया। धमाके से ट्रैक को नुकसान हुआ, जिससे रेलवे ट्रैफिक रोक दिया गया। डेरा मुराद जमाली में एक पेट्रोलिंग पुलिस गाड़ी पर भी हमला हुआ, जिसमें हमलावरों ने हैंड ग्रेनेड फेंके।

ग्रेनेड हमले में कंस्ट्रक्शन कंपनी के दो गार्ड घायल SSP खान ने कहा कि हथियारबंद लोगों ने क्वेटा के सरियाब रोड पर एक कंस्ट्रक्शन कंपनी की साइट पर भी हैंड ग्रेनेड से हमला किया, जिससे मशीनरी को नुकसान पहुंचा और दो सिक्योरिटी गार्ड घायल हो गए।

किसी संगठन ने नहीं ली हमले की जिम्मेदारी शनिवार को किसी भी ग्रुप ने तुरंत इन घटनाओं की जिम्मेदारी नहीं ली, लेकिन रविवार सुबह उग्रवादियों ने अपनी गतिविधियां फिर से शुरू कर दीं। मोटरसाइकिल सवार उग्रवादियों ने क्वेटा के मंजूर शहीद पुलिस स्टेशन पर दो हैंड ग्रेनेड फेंके। एक डिवाइस फट गया जबकि दूसरे को बाद में बम डिस्पोजल स्क्वॉड ने डिफ्यूज कर दिया।