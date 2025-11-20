Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में IED विस्फोट, दो पुलिसकर्मियों की मौत

    By Digital Desk Edited By: Deepak Gupta
    Updated: Thu, 20 Nov 2025 11:30 PM (IST)

    पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में एक आईईडी विस्फोट में दो पुलिसकर्मियों की दुखद मौत हो गई। यह हमला, जिसमें विशेष रूप से पुलिस को निशाना बनाया गया, क्षेत्र में सुरक्षा चुनौतियों को उजागर करता है। स्थानीय प्रशासन ने जांच शुरू कर दी है और दोषियों को पकड़ने के लिए कार्रवाई कर रही है।

    prefferd source google
    Hero Image

    खैबर-पख्तूनख्वा में  आइईडी विस्फोट। (प्रतीकात्मक)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। पाकिस्तान के खैबर-पख्तूनख्वा में गुरुवार को हुए आइईडी विस्फोट में दो पुलिसकर्मी मारे गए और चार अन्य घायल हो गए। पुलिस ने बताया कि डेरा इस्माइल खान जिले के हथला-गलोटी रोड पर उनके वाहन को निशाना बनाकर किए गए विस्फोट में कांस्टेबल सैफुर रहमान और ड्राइवर रमजान की मौत हो गई।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    खैबर-पख्तूनख्वा के मुख्यमंत्री सोहेल अफरीदी ने हमले की निंदा की और दोषियों को न्याय के कटघरे में लाने का संकल्प लिया। डेरा इस्माइल खान जिला पुलिस अधिकारी सज्जाद अहमद साहिबजादा ने कहा कि विस्फोट रिमोट नियंत्रित था। पुलिस वाहन पर यह हमला डेरा इस्माइल खान की दरबान तहसील में हुए बम हमले के एक हफ्ते बाद हुआ है।

    इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस के हमले में सुरक्षा बलों का एक वाहन क्षतिग्रस्त हो गया था, जिसमें 14 सुरक्षाकर्मी घायल हो गए थे।वहीं, सेना ने गुरुवार को बताया कि सुरक्षा बलों ने अफगानिस्तान सीमा से लगे इलाकों में दो अलग-अलग मुठभेड़ों में 23 तालिबान आतंकवादियों को मार गिराया।

    उन्होंने दावा किया कि खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के कुर्रम जिले में तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (टीटीपी) के 12 आतंकवादियों को मार गिराया गया। उसी क्षेत्र में एक अन्य अभियान में 11 अन्य टीटीपी आतंकवादियों को मार गिराया गया।

    (समाचार एजेंसी पीटीआई के इनपुट के साथ)