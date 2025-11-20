पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में IED विस्फोट, दो पुलिसकर्मियों की मौत

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। पाकिस्तान के खैबर-पख्तूनख्वा में गुरुवार को हुए आइईडी विस्फोट में दो पुलिसकर्मी मारे गए और चार अन्य घायल हो गए। पुलिस ने बताया कि डेरा इस्माइल खान जिले के हथला-गलोटी रोड पर उनके वाहन को निशाना बनाकर किए गए विस्फोट में कांस्टेबल सैफुर रहमान और ड्राइवर रमजान की मौत हो गई।

खैबर-पख्तूनख्वा के मुख्यमंत्री सोहेल अफरीदी ने हमले की निंदा की और दोषियों को न्याय के कटघरे में लाने का संकल्प लिया। डेरा इस्माइल खान जिला पुलिस अधिकारी सज्जाद अहमद साहिबजादा ने कहा कि विस्फोट रिमोट नियंत्रित था। पुलिस वाहन पर यह हमला डेरा इस्माइल खान की दरबान तहसील में हुए बम हमले के एक हफ्ते बाद हुआ है।

इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस के हमले में सुरक्षा बलों का एक वाहन क्षतिग्रस्त हो गया था, जिसमें 14 सुरक्षाकर्मी घायल हो गए थे।वहीं, सेना ने गुरुवार को बताया कि सुरक्षा बलों ने अफगानिस्तान सीमा से लगे इलाकों में दो अलग-अलग मुठभेड़ों में 23 तालिबान आतंकवादियों को मार गिराया।