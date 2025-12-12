Language
    इमरान खान मामले पर एलन मस्क की एंट्री, पूर्व पत्नी ने लिखा खास मैसेज; की बड़ी अपील

    By Prince Gourh Edited By: Prince Gourh
    Updated: Fri, 12 Dec 2025 11:08 PM (IST)

    इमरान खान की हालत को लेकर परिवार लगातार चिंता जता रहा है। पूर्व पत्नी जेमिमा गोल्डस्मिथ ने एलन मस्क को खुला संदेश लिखकर पोस्ट की पहुंच कम होने का आरोप ...और पढ़ें

    Hero Image

    इमरान खान मामले पर एलन मस्क की एंट्री पूर्व पत्नी ने लिखा खास मैसेज (फाइल फोटो)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। इमरान खान की हालत को लेकर उनका परिवार लगातार चिंता जता रहा है। अब पूर्व पत्नी जेमिमा गोल्डस्मिथ ने एक्सके मालिक एलन मस्क को एक खुला संदेश लिखकर आरोप लगाया है कि उनके पोस्ट लोगों तक पहुंच ही नहीं पा रहे। उन्होंने कहा कि प्लेटफॉर्म पर उनकी बातों की पहुंच लगभग शून्य कर दी गई है।

    पूर्व पत्नी ने क्या आरोप लगाए

    जेमिमा गोल्डस्मिथ ने शुक्रवार को एक्सपर लिखा कि इमरान खान के साथ हो रहे बर्ताव और उनकी कानूनी स्थिति पर उनकी पोस्ट लोगों तक नहीं पहुंच रही। उन्होंने एलन मस्क से अपील करते हुए कहा कि प्लेटफॉर्म पर उनके अकाउंट की विजिबिलिटी कम कर दी गई है।

    उनके मुताबिक इमरान खान को 22 महीने से गैरकानूनी तरीके से अकेले रखा गया है और उनके बेटों को उनसे मिलने नहीं दिया जा रहा। जेमिमा ने कहा कि एक्सही एकमात्र जगह बची है जहां से वह दुनिया को बता सकती हैं कि इमरान मानवाधिकारों से वंचित एक राजनीतिक कैदी हैं। उन्होंने लिखा, "आपने फ्री स्पीच का वादा किया था, न कि ऐसी स्पीच का जिसे कोई सुन ही न सके।"

    परिवार की बढ़ती चिंता

    जेमिमा पहले भी आरोप लगा चुकी हैं कि पाकिस्तानी अधिकारियों ने उनके बेटों को पिता से बात करने से रोका और यहां तक कहा कि अगर वे पाकिस्तान आए तो उन्हें गिरफ्तार भी किया जा सकता है।

    इमरान की बहन अलीमा खान ने भी इस हफ्ते जेल के बाहर कहा कि परिवार पिछले 8 महीनों से हर मंगलवार जेल आता है, लेकिन उन्हें इमरान से मिलने नहीं दिया जाता। उनके मुताबिक इमरान को गलत तरीके से आइसोलेशन में रखा गया है और यह सब बंद होना चाहिए। परिवार का कहना है कि उन्हें इमरान के स्वास्थ्य और हालात को लेकर कोई साफ जानकारी नहीं मिल रही।

    यूएन विशेषज्ञों की चिंता भी जारी

    पिछले साल जुलाई में संयुक्त राष्ट्र के विशेषज्ञों के एक पैनल ने कहा था कि इमरान खान की गिरफ्तारी अंतरराष्ट्रीय कानून के खिलाफ है। पैनल ने कहा था कि इमरान को चुनाव लड़ने से रोकने के लिए मनमाने तरीके से हिरासत में रखा गया है। इस घटना के बाद से परिवार और समर्थक लगातार इमरान की स्थिति पर सवाल उठा रहे हैं और सरकार से पारदर्शिता की मांग कर रहे हैं।

