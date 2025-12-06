पाकिस्तान-अफगानिस्तान सीमा पर भारी गोलीबारी, तनाव बढ़ा; अब तालिबान ने जारी किया बयान
पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच सीमा पर शुक्रवार देर रात भारी गोलीबारी हुई, जिससे दोनों पड़ोसी देशों के बीच तनाव और बढ़ गया है। किसी के हताहत होने की ...और पढ़ें
रॉयटर, इस्लामाबाद। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच सीमा पर शुक्रवार देर रात भारी गोलीबारी हुई, जिससे दोनों पड़ोसी देशों के बीच तनाव और बढ़ गया है। किसी के हताहत होने की तत्काल कोई सूचना नहीं है।
यह घटना इस सप्ताह के शुरू में हुई शांति वार्ता के किसी नतीजे पर न पहुंचने के दो दिन बाद हुई। गोलीबारी मुख्य रूप से कंधार प्रांत के स्पिन बोल्डक जिले (अफगान पक्ष) और चमन सीमा (पाकिस्तानी पक्ष) पर हुई।
आरोप-प्रत्यारोप
अफगान तालिबान के प्रवक्ता जबीहुल्लाह मुजाहिद ने पाकिस्तानी सेना पर हमले का आरोप लगाया, जबकि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के प्रवक्ता मुशर्रफ जैदी ने अफगान सेना पर "बिना उकसावे के गोलीबारी" करने का आरोप लगाया।
तनाव का कारण
विवाद का मुख्य कारण इस्लामाबाद का यह दावा है कि अफगानिस्तान स्थित चरमपंथी पाकिस्तान में हमले कर रहे हैं, जिसे काबुल खारिज करता है। पिछले सप्ताह सऊदी अरब में हुई वार्ता कतर, तुर्की और सऊदी अरब द्वारा आयोजित बैठकों की श्रृंखला में नवीनतम थी, जिसका उद्देश्य अक्टूबर में सीमा पर हुई घातक झड़पों के बाद तनाव को कम करना था।
शांति वार्ता रही विफल
अक्टूबर में सीमा पर हुई घातक झड़पों में दर्जनों लोग मारे गए थे, जो 2021 में तालिबान के सत्ता में आने के बाद से सबसे भीषण हिंसा थी। दोनों पक्ष अपने नाजुक युद्धविराम को जारी रखने पर सहमत हुए थे, लेकिन नवीनतम गोलीबारी ने शांति प्रक्रिया को खतरे में डाल दिया है।
