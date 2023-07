Gulbar Khan: गुलबार खान बने गिलगित-बाल्टिस्तान के नए मुख्यमंत्री, इमरान खान की पार्टी से हुए थे अलग

पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (PTI) से अगल हुए गुलबार खान (Gulbar Khan) को गुरुवार को गिलगित-बाल्टिस्तान का नया मुख्यमंत्री बनाया गया है। मालूम हो कि पीटीआई के एक अन्य सदस्य खालिद खुर्शीद खान को इसी माह की शुरुआत में फर्जी डिग्री के कारण उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया गया था जिसके बाद गुलबार खान को इसके लिए चुना गया है।

गुलबार खान बने गिलगित-बाल्टिस्तान के नए मुख्यमंत्री। फोटो- फेसबुक।

Your browser does not support the audio element.

इस्लामाबाद, पीटीआई। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (PTI) से अगल हुए गुलबार खान (Gulbar Khan) को गुरुवार को गिलगित-बाल्टिस्तान का नया मुख्यमंत्री बनाया गया है। मालूम हो कि पीटीआई के एक अन्य सदस्य खालिद खुर्शीद खान को इसी माह की शुरुआत में फर्जी डिग्री के कारण उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया गया था, जिसके बाद गुलबार खान को इसके लिए चुना गया है। पाकिस्तानी अखबार द डॉन ने यह जानकारी दी है। 20 में से मिले 19 वोट मालूम हो कि गुलबार खान ने पिछली पीटीआई सरकार में गिलगित-बाल्टिस्तान के स्वास्थ्य मंत्री के रूप में कार्य किया था। हालांकि, उन्होंने साल 2010-2011 में जमीयत उलेमा-ए-इस्लाम-फजल (जेयूआई-एफ) के सदस्य के रूप में भी कार्य किया था। डॉन के मुताबिक, गुलबार खान को 20 में से 90 वोट मिले, जबकि राजा आजम खान जिन्हें खुर्शीद ने अपने उत्तराधिकारी के रूप में समर्थन दिया था उन्होंने इस चुनाव का बहिष्कार किया। असेंबली को कर दिया गया था सील पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (PTI) नेता खालिद खुर्शीद की डिग्री पर अदालत का फैसला आने से एक दिन पहले तीन जुलाई को नए मुख्यमंत्री का चुनाव कराया जाना था। पुलिस ने उस दिन कार्यवाही शुरू होने से पहले ही गिलगित शहर में असेंबली की घेराबंदी कर दी। कर्मचारियों, सदस्यों एवं पत्रकारों को परिसर से निकाल कर असेंबली को सील कर दिया गया।

Edited By: Sonu Gupta