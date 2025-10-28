Language
    'चापलूसी में आपको ही मिलेगा गोल्ड मेडल', पूर्व पाक राजदूत ने शहबाज शरीफ को सुनाया; थरूर ने भी लिए मजे

    By Digital Desk Edited By: Chandan Kumar
    Updated: Tue, 28 Oct 2025 11:19 AM (IST)

    पाकिस्तान के पूर्व राजदूत हुसैन हक्कानी ने प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की सरकार पर चापलूसी करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि आर्थिक संकट और राजनीतिक अस्थिरता के बीच सरकार सिर्फ अपनी कुर्सी बचाने में लगी है।

    Hero Image

    फाइल फोटो

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। पूर्व पाकिस्तानी राजदूत हुसैन हक्कानी ने सोमवार को प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ पर करारा तंज कसा। इसकी वजह थी शरीफ का अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप की एक बार फिर खुलकर तारीफ करना।

    शरीफ ने ट्रंप को वैश्विक शांति का नायक बताते हुए उनकी भूमिका की सराहना की। इसपर हक्कानी ने चापलूसी करने का आरोप लगाते हुए तंज किया है।

    आखिर शहबाज ने तारीफ में क्या कहा?

    दरअसल शहबाज शरीफ ने अपनी आधिकारिक एक्स पोस्ट में ट्रंप को धन्यवाद दिया है। उन्होंने लिखा कि ट्रंप ने कंबोडिया और थाईलैंड के बीच शांति स्थापित करने में अहम भूमिका निभाई। इसके साथ ही कुआलालंपुर समझौते, गाजा शांति योजना और मध्य पूर्व व दक्षिण एशिया में स्थिरता लाने के लिए उनकी कोशिशों की तारीफ की है।

    शरीफ ने कहा कि ट्रंप के प्रयासों से दुनिया भर में लाखों जानें बचीं। गौरतलब है कि इस साल की शुरुआत में शरीफ ने ट्रंप को नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नामांकित भी किया था।

    हक्कानी ने किया तीखा व्यंग्य

    हुसैन हक्कानी ने शरीफ की इस पोस्ट पर तुरंत प्रतिक्रिया दी। उन्होंने लिखा कि पाकिस्तानी प्रधानमंत्री ट्रंप को चापलूसी करने की ओलंपिक स्पर्धा में अभी भी स्वर्ण पदक की रेस में सबसे आगे हैं। इस टिप्पणी पर भारत के कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने भी हक्कानी की इस पोस्ट को अपने आधिकारिक एक्स अकाउंट पर शेयर किया।

    इससे पहले 13 अक्टूबर को मिस्र में हुए गाज़ा शांति समिट में भी शरीफ ने ट्रंप की जमकर तारीफ की थी। विश्व नेताओं की मौजूदगी में शरीफ ने कहा कि ट्रंप की अथक मेहनत और उनकी शानदार टीम की वजह से मध्य पूर्व में शांति कायम हुई।

    उन्होंने दावा किया कि ट्रंप ने भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध को रोककर सीजफायर करवाया, जिसके लिए पाकिस्तान ने उन्हें नोबेल के लिए नामांकित किया।