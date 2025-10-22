Language
Back Image
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    Earthquake Pakistan: पाकिस्तान में आया भूकंप, दहशत में लोग घरों से बाहर निकले

    By Jeet Kumar Edited By: Jeet Kumar
    Updated: Wed, 22 Oct 2025 12:07 AM (IST)

    पाकिस्तान में मंगलवार को भूकंप के झटके महसूस किए गए। राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र (एनसीएस) के एक बयान में कहा गया है कि मंगलवार को पाकिस्तान में 3.8 तीव्रता का भूकंप आया। भूकंप 80 किलोमीटर की गहराई पर आया। इससे पहले, दिन में, 170 किलोमीटर की गहराई पर 4.6 तीव्रता का एक और भूकंप आया।

    prefferd source google
    Hero Image

    पाकिस्तान में मंगलवार को भूकंप के झटके महसूस किए गए (सांकेतिक तस्वीर)

    एएनआई, इस्लामाबाद। पाकिस्तान में मंगलवार को भूकंप के झटके महसूस किए गए। राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र (एनसीएस) के एक बयान में कहा गया है कि मंगलवार को पाकिस्तान में 3.8 तीव्रता का भूकंप आया। भूकंप 80 किलोमीटर की गहराई पर आया। इससे पहले, दिन में, 170 किलोमीटर की गहराई पर 4.6 तीव्रता का एक और भूकंप आया।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    इससे पहले, एनसीएस के अनुसार, सोमवार को पाकिस्तान में 4.7 तीव्रता का भूकंप आया था। शनिवार और रविवार को भी पाकिस्तान में मध्यम 4.0 तीव्रता के भूकंप आए थे। इससे पहले मंगलवार तड़के, अफगानिस्तान में 4.3 तीव्रता का भूकंप आया था।

    एक्स पर एक पोस्ट में बताया गया था कि भूकंप भारतीय मानक समय (आईएसटी) के अनुसार सुबह 7:43 बजे 110 किलोमीटर की गहराई पर आया था।