Earthquake Pakistan: पाकिस्तान में आया भूकंप, दहशत में लोग घरों से बाहर निकले

एएनआई, इस्लामाबाद। पाकिस्तान में मंगलवार को भूकंप के झटके महसूस किए गए। राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र (एनसीएस) के एक बयान में कहा गया है कि मंगलवार को पाकिस्तान में 3.8 तीव्रता का भूकंप आया। भूकंप 80 किलोमीटर की गहराई पर आया। इससे पहले, दिन में, 170 किलोमीटर की गहराई पर 4.6 तीव्रता का एक और भूकंप आया।

इससे पहले, एनसीएस के अनुसार, सोमवार को पाकिस्तान में 4.7 तीव्रता का भूकंप आया था। शनिवार और रविवार को भी पाकिस्तान में मध्यम 4.0 तीव्रता के भूकंप आए थे। इससे पहले मंगलवार तड़के, अफगानिस्तान में 4.3 तीव्रता का भूकंप आया था।