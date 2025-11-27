पाकिस्तान-बांग्लादेश के बीच वर्षों बाद सीधी उड़ानें दिसंबर से शुरू, दशकों बाद दोनों पड़ोसी देशों के बीच बढ़ी नजदीकी

पीटीआई, लाहौर। दुश्मन से दोस्त बन रहे पड़ोसी देशों पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच सीधी उड़ानें अगले महीने से शुरू होंगी, जो दोनों देशों के बीच संपर्क बढ़ाएंगी। पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच पिछले कई वर्षों से कोई सीधी उड़ान नहीं थी।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

इस वर्ष दोनों देशों के बीच संबंधों में सुधार के साथ दो पाकिस्तानी निजी एयरलाइनों को हाल ही में सीधी उड़ानों के लिए मंजूरी मिली है। ढाका के शीर्ष राजनयिक ने हालांकि बुधवार को किसी विशेष तारीख या अन्य विवरण का उल्लेख नहीं किया।

इस्लामाबाद में बांग्लादेश के उच्चायुक्त इकबाल हुसैन खान ने लाहौर चैंबर आफ कामर्स एंड इंडस्ट्री (एलसीसीआई) में व्यवसायियों को बताया,'महान एयर अगले महीने से ढाका और कराची के बीच तीन साप्ताहिक उड़ानें शुरू करेगा।' तेहरान में स्थित निजी ईरानी एयरलाइन महान एयर है। हाल ही में दो पाकिस्तानी निजी एयरलाइनों (फ्लाई जिन्ना और एयरसियाल) को बांग्लादेश में विमानन प्राधिकरण से पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच सीधी उड़ानें संचालित करने की मंजूरी मिली है। उच्चायुक्त ने कहा,'वीजा प्रक्रिया सरल बनाई है ताकि तीन से चार दिन में जारी हो।' दोनों देशों के बीच एक सीधी कार्गो शि¨पग सेवा भी जल्द ही शुरू की जाएगी। जबकि दोनों देशों के बीच एक कार्गो सेवा पिछले दिसंबर से चालू है।