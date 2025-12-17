इमरान खान की बहनों समेत पीटीआई नेताओं पर मामला दर्ज, धरने के दौरान कार्रवाई; 14 गिरफ्तार

पीटीआई,इस्लामाबाद। पाकिस्तान में पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की बहनों अलीमा खान और नोरीन नियाजी सहित पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) के कई नेताओं और समर्थकों के खिलाफ अदियाला जेल के बाहर धरना-प्रदर्शन करने पर आतंकवाद निरोधक कानून के तहत मामला दर्ज किया गया है।

पुलिस के अनुसार, जेल में बंद इमरान खान से मुलाकात की अनुमति न मिलने के बाद यह प्रदर्शन किया गया। प्राथमिकी में राज्य के खिलाफ आपराधिक साजिश, पुलिस पर हमले और धारा 144 के उल्लंघन के आरोप शामिल हैं। मामले में 14 लोगों को मौके से गिरफ्तार किया गया है।