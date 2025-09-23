बीएलए ने पाकिस्तानी सेना पर हमलों की जिम्मेदारी ली, जमुरान और कलात के साथ क्वेटा में भी हुए थे हमले

समूह के प्रवक्ता जीयंद बलोच के जारी बयान में बीएलए ने कहा कि उसके लड़ाकों ने पाकिस्तानी सेना, अर्धसैनिक बलों और कथित खुफिया अधिकारियों को लक्षित करते हुए सात अलग-अलग ऑपरेशन किए। समूह ने एक गैस पाइपलाइन के विनाश की भी जिम्मेदारी ली।

एएनआई, जमुरान। बलूच लिबरेशन आर्मी (बीएलए) ने पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत के जमुरान, कलात, खरान, क्वेटा और धादर समेत कई जिलों में समन्वित श्रृंखलाबद्ध हमलों की जिम्मेदारी ली है।

बीएलए के बयान के अनुसार, जमुरान के तानक क्षेत्र में एक बीएलए स्नाइपर ने एक पाकिस्तानी सेना के सैनिक को मार गिराया जो एक सैन्य शिविर में तैनात था और समूह ने एक सैन्य क्वाडॉप्टर को भी गिरा दिया।

बयान में निष्कर्ष निकाला गया, ''बलूच लिबरेशन आर्मी इन सभी ऑपरेशनों की जिम्मेदारी लेती है और यह दोहराती है कि पाकिस्तानी सेना और उसके सहयोगियों पर हमले भविष्य में अधिक तीव्रता के साथ जारी रहेंगे।''

विस्फोट में मारे गए 10 नागरिकों को दिया मुआवजा

पेशावर में मंगलवार को एक उच्च स्तरीय बैठक में खैबर पख्तूनख्वा में कानून और व्यवस्था की समीक्षा की गई, जहां पाकिस्तानी तालिबान के स्वामित्व वाले एक परिसर में हुए विस्फोट में 24 लोगों की मौत हो गई थी, जिनमें 10 नागरिक शामिल थे। विस्फोट में मारे गए 10 नागरिकों के परिवारों के लिए 10 लाख पाकिस्तानी रुपये की वित्तीय सहायता की घोषणा की है।