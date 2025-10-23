Language
Back Image
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    पाकिस्तान: बलूचिस्तान में हमले में तीन सुरक्षाकर्मियों की मौत, 11 आतंकवादी भी मारे गए

    By Digital Desk Edited By: Abhinav Tripathi
    Updated: Thu, 23 Oct 2025 03:11 PM (IST)

    पाकिस्तान के बलूचिस्तान में पिछले 24 घंटों में सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ हुई। नोशकी में गश्त कर रहे दो पुलिसकर्मियों की गोली मारकर हत्या कर दी गई, जबकि केच में बारूदी सुरंग विस्फोट में एक सुरक्षा अधिकारी की मौत हो गई। सुरक्षा बलों ने चगाई और सिबी जिलों में ऑपरेशन चलाकर 11 आतंकवादियों को मार गिराया और भारी मात्रा में हथियार बरामद किए।

    prefferd source google
    Hero Image

    पाकिस्तान में सुरक्षाकर्मियों और आतंकियों के बीच मुठभेड़। (प्रतीकात्मक तस्वीर)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। पाकिस्तान के बलूचिस्तान में पिछले 24 घंटों में अलग-अलग घटनाओं में दो पुलिसकर्मियों समेत तीन सुरक्षाकर्मी और 11 आतंकवादी मारे गए। बताया जा रहा है कि नोशकी में गश्त के दौरान दो पुलिसकर्मियों को अज्ञात हमलावरों ने गोली मार दी।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    पुलिस के अनुसार, गोलीबारी के बाद हमलावर मौके से फरार हो गए। पुलिस का कहना है कि वहीं एक अन्य घटना में केच इलाके में एक बारूदी सुरंग फटने से एक सुरक्षा अधिकारी की मौत हो गई।

    11 आतंकियों को भी मार गिराया गया

    सुरक्षा बलों ने चगाई और सिबी जिलों में खुफिया जानकारी के आधार पर ऑपरेशन शुरू किए। इस ऑपरेशन में भारी गोलीबारी के दौरान 11 संदिग्ध आतंकवादी मारे गए।

    अधिकारियों ने बताया कि आतंकवादियों की मौजूदगी की सूचना मिलने के बाद सैनिकों ने चगाई के दलबंदिन में एक पहाड़ी इलाके को घेर लिया। संदिग्धों ने गोलीबारी शुरू कर दी। सिबी में एंटी-टेररिज्म डिपार्टमेंट ने एक कंपाउंड पर छापा मारा, जहां एक बैन संगठन के सदस्य छिपे हुए थे। थोड़ी देर की फायपरिंग के बाद पांच आतंकवादी मारे गए और तीन अन्य को गिरफ्तार किया गया है।

    भारी मात्रा में हथियार बरामद

    अधिकारियों ने बताया कि दोनों जगहों से भारी मात्रा में हथियार बरामद किया गया है। अधिकारियों ने कहा कि मारे गए लोग पहले भी सुरक्षा बलों, पुलिस और लेवी के जवानों पर हुए हमलों में शामिल थे। उन्होंने बताया कि सभी शवों को पहचान के लिए पास के अस्पतालों में भेज दिया गया है। (समाचार एजेंसी पीटीआई के इनपुट के साथ)