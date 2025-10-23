पाकिस्तान: बलूचिस्तान में हमले में तीन सुरक्षाकर्मियों की मौत, 11 आतंकवादी भी मारे गए
पाकिस्तान के बलूचिस्तान में पिछले 24 घंटों में सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ हुई। नोशकी में गश्त कर रहे दो पुलिसकर्मियों की गोली मारकर हत्या कर दी गई, जबकि केच में बारूदी सुरंग विस्फोट में एक सुरक्षा अधिकारी की मौत हो गई। सुरक्षा बलों ने चगाई और सिबी जिलों में ऑपरेशन चलाकर 11 आतंकवादियों को मार गिराया और भारी मात्रा में हथियार बरामद किए।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। पाकिस्तान के बलूचिस्तान में पिछले 24 घंटों में अलग-अलग घटनाओं में दो पुलिसकर्मियों समेत तीन सुरक्षाकर्मी और 11 आतंकवादी मारे गए। बताया जा रहा है कि नोशकी में गश्त के दौरान दो पुलिसकर्मियों को अज्ञात हमलावरों ने गोली मार दी।
पुलिस के अनुसार, गोलीबारी के बाद हमलावर मौके से फरार हो गए। पुलिस का कहना है कि वहीं एक अन्य घटना में केच इलाके में एक बारूदी सुरंग फटने से एक सुरक्षा अधिकारी की मौत हो गई।
11 आतंकियों को भी मार गिराया गया
सुरक्षा बलों ने चगाई और सिबी जिलों में खुफिया जानकारी के आधार पर ऑपरेशन शुरू किए। इस ऑपरेशन में भारी गोलीबारी के दौरान 11 संदिग्ध आतंकवादी मारे गए।
अधिकारियों ने बताया कि आतंकवादियों की मौजूदगी की सूचना मिलने के बाद सैनिकों ने चगाई के दलबंदिन में एक पहाड़ी इलाके को घेर लिया। संदिग्धों ने गोलीबारी शुरू कर दी। सिबी में एंटी-टेररिज्म डिपार्टमेंट ने एक कंपाउंड पर छापा मारा, जहां एक बैन संगठन के सदस्य छिपे हुए थे। थोड़ी देर की फायपरिंग के बाद पांच आतंकवादी मारे गए और तीन अन्य को गिरफ्तार किया गया है।
भारी मात्रा में हथियार बरामद
अधिकारियों ने बताया कि दोनों जगहों से भारी मात्रा में हथियार बरामद किया गया है। अधिकारियों ने कहा कि मारे गए लोग पहले भी सुरक्षा बलों, पुलिस और लेवी के जवानों पर हुए हमलों में शामिल थे। उन्होंने बताया कि सभी शवों को पहचान के लिए पास के अस्पतालों में भेज दिया गया है। (समाचार एजेंसी पीटीआई के इनपुट के साथ)
