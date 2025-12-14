Language
    'या तो आजाद होकर लौटेंगे या कफन में', इमरान की पार्टी के नेता ने शहबाज सरकार को दी ये चेतावनी

    By Digital Desk Edited By: Abhishek Pratap Singh
    Updated: Sun, 14 Dec 2025 11:30 PM (IST)

    पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के मुख्यमंत्री सुहैल अफरीदी ने कहा कि इमरान खान की आवाज दबाने के प्रयास हो रहे हैं। कोहाट जिले में एक जनसभा में, उ ...और पढ़ें

    खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के मुख्यमंत्री सुहैल अफरीदी। (फाइल फोटो)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के मुख्यमंत्री सुहैल अफरीदी ने रविवार को कहा कि जेल में बंद पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की आवाज दबाने के लिए सुनियोजित प्रयास किए जा रहे हैं।

    कोहाट जिले में एक जनसभा को संबोधित करते हुए अफरीदी ने केंद्र सरकार को चेतावनी दी कि अगर खान की पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ फिर से इस्लामाबाद के डी-चौक पर जाती है, तो वे या तो आजाद होकर लौटेंगे या कफन में।

    'कार्यकर्ता हमेशा रहें तैयार'

    पिछले साल, पार्टी समर्थकों ने डी-चौक पर प्रदर्शन किया था और पुलिस के साथ झड़प में छह सुरक्षाकर्मी मारे गए थे और दर्जनों घायल हो गए थे। सभा में अफरीदी ने पार्टी कार्यकर्ताओं से हमेशा तैयार रहने का आग्रह किया।

    'रक्षक ही बने हत्यारे'

    मुख्यमंत्री ने कहा कि जनादेश की रक्षा करने का जिम्मा जिन लोगों को सौंपा गया था, उन्होंने ही इसे लूट लिया है। रक्षक ही हत्यारे बन गए हैं। अफरीदी को गुरुवार को अदियाला जेल प्रशासन द्वारा खान से मिलने की अनुमति दसवीं बार देने से इन्कार कर दिया गया, जिसके बाद उन्होंने आरोप लगाया कि खान और उनकी पत्नी बुशरा बीबी के साथ जेल में दु‌र्व्यवहार किया जा रहा है।

