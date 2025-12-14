'या तो आजाद होकर लौटेंगे या कफन में', इमरान की पार्टी के नेता ने शहबाज सरकार को दी ये चेतावनी

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के मुख्यमंत्री सुहैल अफरीदी ने रविवार को कहा कि जेल में बंद पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की आवाज दबाने के लिए सुनियोजित प्रयास किए जा रहे हैं। कोहाट जिले में एक जनसभा को संबोधित करते हुए अफरीदी ने केंद्र सरकार को चेतावनी दी कि अगर खान की पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ फिर से इस्लामाबाद के डी-चौक पर जाती है, तो वे या तो आजाद होकर लौटेंगे या कफन में।

'कार्यकर्ता हमेशा रहें तैयार' पिछले साल, पार्टी समर्थकों ने डी-चौक पर प्रदर्शन किया था और पुलिस के साथ झड़प में छह सुरक्षाकर्मी मारे गए थे और दर्जनों घायल हो गए थे। सभा में अफरीदी ने पार्टी कार्यकर्ताओं से हमेशा तैयार रहने का आग्रह किया।