    आसिम मुनीर को सऊदी अरब का सर्वोच्च नागरिक सम्मान, भारत के लिए क्यों है चिंता की बात?

    By Digital Desk Edited By: Garima Singh
    Updated: Mon, 22 Dec 2025 08:31 PM (IST)

    पाकिस्तान के रक्षा बलों के प्रमुख फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को सऊदी अरब का सर्वोच्च नागरिक सम्मान किंग अब्दुलअजीज मेडल आफ एक्सीलेंस से सम्मानित किय ...और पढ़ें

    आसिम मुनीर को मिला सऊदी अरब का सर्वोच्च सम्मान (फोटो- सोशल मीडिया)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। पाकिस्तान के रक्षा बलों के प्रमुख फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को सऊदी अरब का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ¨कग अब्दुलअजीज मेडल आफ एक्सीलेंस से सम्मानित किया गया है। मुनीर अभी वहां की आधिकारिक यात्रा पर हैं।

    मुनीर ने इस सम्मान के लिए सऊदी नेतृत्व का आभार व्यक्त किया और इसे पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच मजबूत रिश्तों की निशानी बताया।उन्होंने सउदी की सुरक्षा, स्थिरता और समृद्धि के प्रति पाकिस्तान की प्रतिबद्धता को फिर से दोहराया।

    मुनीर ने आधिकारिक यात्रा के दौरान सऊदी अरब के रक्षा मंत्री ¨प्रस खालिद बिन सलमान बिन अब्दुलअजीज अल सऊद से भी मुलाकात की। बैठक के दौरान दोनों पक्षों ने आपसी हित के मामलों पर चर्चा की, जिसमें क्षेत्रीय सुरक्षा की स्थिति, रक्षा और सैन्य सहयोग, रणनीतिक सहयोग और बदलते भू-राजनीतिक चुनौतियां शामिल हैं।

    (न्यूज एजेंसी पीटीआई के इनपुट के साथ)