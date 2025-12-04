Language
    मुनीर को मिली असिम पावर, झुक ही गई शहबाज सरकार; CDF की नियुक्‍त‍ि पर लगाई मुहर

    By Digital Desk Edited By: Garima Singh
    Updated: Thu, 04 Dec 2025 11:56 PM (IST)

    पाकिस्तान के सेना प्रमुख आसिम मुनीर को राष्ट्रपति जरदारी ने प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के अनुरोध पर चीफ डिफेंस ऑफ़ फोर्सेज (सीडीए) नियुक्त किया है। संसद न ...और पढ़ें

    आसिम मुनीर बने पाकिस्तान के पहले सीडीए। फाइल फोटो

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। पाकिस्तान के सेना प्रमुख, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को पांच वर्षों के लिए पाकिस्तान का पहला चीफ डिफेंस आफ फोर्सेज (सीडीए) नियुक्त किया गया है। राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी ने प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के अनुरोध पर गुरुवार को सीडीए के रूप में मुनीर की नियुक्ति को मंजूरी दी।

    पिछले महीने, संसद ने 27वें संविधान संशोधन को पारित किया, जिसमें सीडीएफ का पद सृजित करने का प्रविधान किया गया। ज्वाइंट चीफ आफ स्टाफ कमेटी अध्यक्ष का पद समाप्त कर दिया गया है।

    आसिम मुनीर बने पाकिस्तान के पहले सीडीए

    राष्ट्रपति जरदारी ने एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्धू की सेवा में दो वर्षों की वृद्धि को भी मंजूरी दी, जो उनके वर्तमान कार्यकाल की समाप्ति के बाद 19 मार्च 2026 से प्रभावी होगी। फील्ड मार्शल मुनीर को नवंबर 2022 में तीन वर्षों के लिए सेना प्रमुख नियुक्त किया गया था, लेकिन उनका कार्यकाल 2024 में पांच वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया।

    (न्यूज एजेंसी पीटीआई के इनपुट के साथ)