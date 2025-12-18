पाकिस्तान में बैन है धुरंधर लेकिन बिलावल भुट्टों पर चढ़ा FA9LA गाने का रंग, वीडियो वायरल
फिल्म धुरंधर पाकिस्तान में बैन होने के बावजूद, इसका गाना FA9LA वहां खूब लोकप्रिय हो रहा है। बहरीन के आर्टिस्ट नवाफ फहद का यह गाना पाकिस्तान पीपल्स पार ...और पढ़ें
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। धुरंधर का जलवा सिर्फ भारत में ही नहीं दुनिया भर में दिखाई दे रहा है। पाकिस्तान में बैन होने के बावजूद फिल्म काफी पॉपुलर हो रही है।
जहां कुछ पाकिस्तानी नेता फिल्म के कथित 'पाकिस्तान विरोधी' रुख के लिए इसके खिलाफ केस दर्ज करने में बिजी हैं, वहीं फिल्म का एक वायरल गाना FA9LA पूरे देश में पार्टियों में खूब बज रहा है।
हाल ही में एक वीडियो वायरल सामने आया है जिसमें बहरीन के आर्टिस्ट नवाफ फहद का पॉपुलर गाना FA9LA पाकिस्तान की एक पार्टी में बज रहा था, जहां पाकिस्तान पीपल्स पार्टी (PPP) के चीफ बिलावल भुट्टो भी मौजूद थे।
बिलावल भुट्टो की पार्टी में बजा FA9LA गाना
क्लिप में दिख रहा है कि भुट्टो का स्टेज पर स्वागत किया जा रहा है, जबकि बैकग्राउंड में धुरंधर का गाना FA9LA बज रहा है। यह गाना फिल्म के सबसे चर्चित किरदारों में से एक रहमान डकैत (एक बदनाम डॉन) पर फिल्माया गया है, जिसका किरदार अक्षय खन्ना ने निभाया है।
भुट्टो की PPP ने खुद कराची की एक कोर्ट में फिल्म के खिलाफ कानूनी चुनौती दी है, जिसमें दिवंगत बेनजीर भुट्टो की तस्वीरों के इस्तेमाल पर सवाल उठाया गया है। याचिका में फिल्म धुरंधर की कास्ट और क्रू के खिलाफ FIR दर्ज करने की मांग की गई है।
पाकिस्तान में धुरंधर पर बैन
पाकिस्तान और कुछ खाड़ी देशों ने धुरंधर की स्क्रीनिंग पर इसके कथित नेगेटिव प्रोपेगेंडा के लिए बैन लगा दिया है। लेकिन यह फिल्म बाकी दुनियाभर के बॉक्स ऑफिस पर धीमी होने के कोई संकेत नहीं दे रही है।
बता दें यह फिल्म 1999 के कंधार हाईजैकिंग, मुंबई 26/11 हमलों और लयारी गैंग वॉर से जुड़ी है। फिल्म पाकिस्तानी सरकार को पसंद नहीं आई है और इसे रोकने के लिए सभी कोशिशें की गई हैं।
हालांकि, पाकिस्तान की जासूस एजेंसी डिजिटल स्पेस पर पूरी तरह नाकाम रही और ब्लैकआउट की कोशिशें बुरी तरह नाकाम रही हैं।
फिल्म के खिलाफ PPP ने दायर की याचिका
सिर्फ दो हफ्तों में पाकिस्तान में फिल्म के कम से कम 2 मिलियन अवैध डाउनलोड की रिपोर्ट सामने आई है। यह पाकिस्तान में सबसे ज्यादा पायरेटेड फिल्म बन गई है। इस फिल्म ने रजनीकांत की 2.0 और शाहरुख खान की रईस को पीछे छोड़ दिया है।
पाकिस्तान में बैन होने से फिल्म बनाने वालों को 50-60 करोड़ रुपये का नुकसान हो सकता है, लेकिन पाकिस्तान के एक पूरी तरह से आतंकी देश होने का मैसेज पूरे पाकिस्तान में पहुंच गया है।
फिल्म की स्टार कास्ट में रणवीर सिंह मुख्य भूमिका में हैं, जो हमजा का किरदार निभा रहे है। हमजा एक भारतीय जासूस है जो ISI द्वारा समर्थित आतंकी नेटवर्क को खत्म करने के लिए पाकिस्तान के लयारी में घुसपैठ करता है। कास्ट में अक्षय खन्ना, संजय दत्त, आर। माधवन, अर्जुन रामपाल और राकेश बेदी भी शामिल हैं।
On one hand Pakistani politicians are filing FIRs against Dhurandhar, on the other hand they are welcoming Bilawal Bhutto with the banger Dhurandhar song. Pakistanis won’t admit but they are addicted to Indian cinema and songs!— Aditya Raj Kaul (@AdityaRajKaul) December 17, 2025
