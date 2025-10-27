Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    इस्तांबुल में शांति वार्ता के बीच अफगान सीमा पर फिर बढ़ा तनाव, हिंसक झड़प में 5 पाकिस्तानी सैनिकों मारे गए

    By Digital Desk Edited By: Deepak Gupta
    Updated: Mon, 27 Oct 2025 02:00 AM (IST)

    इस्तांबुल में शांति वार्ता चल रही है, लेकिन अफगान सीमा पर तनाव बढ़ गया है। एक हिंसक झड़प में 5 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए। सीमा पर बढ़ती अशांति और हिंसा शांति प्रयासों के लिए एक चुनौती है, जिससे शांति प्रक्रिया बाधित हो सकती है।

    prefferd source google
    Hero Image

    हिंसक झड़प में 5 पाकिस्तानी सैनिकों मारे गए। (रॉयटर्स)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच इस्तांबुल में दूसरे दौर की वार्ता हो रही है। इस बीच सूचना आई है कि अफगानिस्तान सीमा के पास हुई झड़पों में पांच पाकिस्तानी सैनिक और 25 आतंकी मारे गए हैं।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    पाकिस्तानी सेना की मीडिया शाखा ने बताया कि आतंकियों ने शुक्रवार और शनिवार को पाकिस्तान के उत्तर-पश्चिमी सीमांत क्षेत्र कुर्रम और उत्तरी वजीरिस्तान जिलों में अफगानिस्तान से घुसपैठ की कोशिश की। मीडिया शाखा ने कहा कि घुसपैठ की इन कोशिशों से अफगानिस्तान सरकार की अपनी धरती से पनप रहे आतंकवाद के मुद्दे से निपटने की मंशा पर संदेह पैदा होता है।

    तालिबान ने आतंकियों को पनाह देने के आरोपों से किया इन्कार

    अफगानिस्तान में तालिबान सरकार के मुख्य प्रवक्ता और रक्षा मंत्रालय ने कथित हमलों पर टिप्पणी के अनुरोध का तुरंत जवाब नहीं दिया। तालिबान ने आतंकियों को पनाह देने के आरोपों से इन्कार किया है और कहा है कि पाकिस्तान के सैन्य अभियान अफगान संप्रभुता का उल्लंघन करते हैं।

    पाकिस्तान ने अफगान शरणार्थियों पर कार्रवाई तेज की

    वहीं, काबुल के साथ बढ़ते तनाव के बीच पाकिस्तान ने अफगान शरणार्थियों पर कार्रवाई तेज कर दी है। पाकिस्तान दशकों से अपनी सीमा में रह रहे 28 लाख अफगान शरणार्थियों के प्रति लगातार शत्रुतापूर्ण रवैया अपना रहा है और आतंकवाद से निपटने के नाम पर उसने निर्वासन का व्यापक अभियान शुरू किया है।

    पाकिस्तान ने 6,66,000 से अधिक अफगान शरणार्थियों को निकाला

    फ्रांस 24 की रिपोर्ट के अनुसार, इस साल की शुरुआत से अब तक 6,66,000 से अधिक अफगान शरणार्थियों को निकाला जा चुका है। इस कदम की मानवीय समूहों ने आलोचना की है और पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच पहले से ही तनावपूर्ण संबंधों को और गहरा कर दिया है।

    (समाचार एजेंसी रॉयटर्स के इनपुट के साथ)

    इसे भी पढ़ें:  अजेय मिसाइल दाग कर पुतिन ने ट्रंप को दिखाया अपना दम, क्या है इसकी खासियत?