इस्तांबुल में शांति वार्ता के बीच अफगान सीमा पर फिर बढ़ा तनाव, हिंसक झड़प में 5 पाकिस्तानी सैनिकों मारे गए

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच इस्तांबुल में दूसरे दौर की वार्ता हो रही है। इस बीच सूचना आई है कि अफगानिस्तान सीमा के पास हुई झड़पों में पांच पाकिस्तानी सैनिक और 25 आतंकी मारे गए हैं।

पाकिस्तानी सेना की मीडिया शाखा ने बताया कि आतंकियों ने शुक्रवार और शनिवार को पाकिस्तान के उत्तर-पश्चिमी सीमांत क्षेत्र कुर्रम और उत्तरी वजीरिस्तान जिलों में अफगानिस्तान से घुसपैठ की कोशिश की। मीडिया शाखा ने कहा कि घुसपैठ की इन कोशिशों से अफगानिस्तान सरकार की अपनी धरती से पनप रहे आतंकवाद के मुद्दे से निपटने की मंशा पर संदेह पैदा होता है।

तालिबान ने आतंकियों को पनाह देने के आरोपों से किया इन्कार अफगानिस्तान में तालिबान सरकार के मुख्य प्रवक्ता और रक्षा मंत्रालय ने कथित हमलों पर टिप्पणी के अनुरोध का तुरंत जवाब नहीं दिया। तालिबान ने आतंकियों को पनाह देने के आरोपों से इन्कार किया है और कहा है कि पाकिस्तान के सैन्य अभियान अफगान संप्रभुता का उल्लंघन करते हैं।

पाकिस्तान ने अफगान शरणार्थियों पर कार्रवाई तेज की वहीं, काबुल के साथ बढ़ते तनाव के बीच पाकिस्तान ने अफगान शरणार्थियों पर कार्रवाई तेज कर दी है। पाकिस्तान दशकों से अपनी सीमा में रह रहे 28 लाख अफगान शरणार्थियों के प्रति लगातार शत्रुतापूर्ण रवैया अपना रहा है और आतंकवाद से निपटने के नाम पर उसने निर्वासन का व्यापक अभियान शुरू किया है।