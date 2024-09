VIDEO: पाकिस्तानी राष्ट्रगान के दौरान नहीं उठा तालिबान का राजदूत; शहबाज सरकार भड़की तो बताई वजह

बता दें कि साल 2021 में तालिबान ने अफगानिस्तान की सत्ता पर उस वक्त कब्जा किया था जब अमेरिका सेना ने वहां से वापस जाने का निर्णय लिया था। इसके बाद तालिबान ने अफगानिस्तान में संगीत पर प्रतिबंध लगा दिया था।

पाकिस्तानी तालिबान के मुद्दे पर भी अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच रिश्ते ठीक नहीं हैं। पाकिस्तान का आरोप है कि अफगानिस्तान खुले तौर पर पाकिस्तानी तालिबान का समर्थन करता है। हाल ही के दिनों में अफगान सीमा पर दोनों देशों के बीच सैन्य संघर्ष भी देखने को मिला।

यह भी पढ़ें: 'पाकिस्तानियों भारत से कुछ सीख लो', ADB ने पड़ोसी मुल्क को क्यों दी ये नसीहत?

Afghan diplomats refuse to stand during Pakistan's national anthem at an official ceremony in Peshawar, KPK, sparking diplomatic tensions between Taliban and Pakistan. 😂

pic.twitter.com/rhDPd6z61z— Aditya Raj Kaul (@AdityaRajKaul) September 17, 2024