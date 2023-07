रूस 'तख्तापलट' के कुछ दिनों बाद जेलेंस्की का बड़ा दावा, यूक्रेन ने वैगनर के 21 हजार सैनिकों को मार गिराया

Ukraine-Russia War यूक्रेन के राष्ट्रपति वलोडिमिर ज़ेलेंस्की ने शनिवार को दावा किया कि युद्धग्रस्त देश ने कम से कम 21000 वैगनर भाड़े के सैनिकों को मार डाला है और अन्य 80000 को घायल कर दिया है। सीएनएन की रिपोर्ट के अनुसार एक स्पेनिश मीडिया के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बोलते हुए ज़ेलेंस्की ने कहा कि निजी सैन्य कंपनी को भारी नुकसान हुआ है खासकर पूर्वी यूक्रेन में।

यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की (फाइल फोटो)

Your browser does not support the audio element.

कीव, एजेंसी। वैगनर समूह के प्रमुख द्वारा शीर्ष नेतृत्व के खिलाफ विद्रोह शुरू करने के बाद व्लादिमीर पुतिन को रूस के प्रधान के रूप में सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक का सामना करना पड़ रहा है। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने शनिवार को दावा किया कि युद्धग्रस्त देश ने कम से कम 21,000 वैगनर भाड़े के सैनिकों को मार डाला है और अब तक 80,000 को घायल कर दिया है। सीएनएन की रिपोर्ट के अनुसार, एक स्पेनिश मीडिया के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बोलते हुए, ज़ेलेंस्की ने कहा कि "निजी सैन्य कंपनी को भारी नुकसान हुआ है, खासकर पूर्वी यूक्रेन में।" यूक्रेनी राष्ट्रपति के अनुसार, वैगनर भाड़े के सैनिक अधिकतर अपराधी हैं जिनके पास खोने के लिए कुछ नहीं है, और वे "रूसी सेना के प्रेरित कर्मचारी" हैं।

Edited By: Babli Kumari