रूस-यूक्रेन युद्ध समाप्त करने के प्रयास में तुर्किये जाएंगे जेलेंस्की, अमेरिका भेज रहा है विशेष दूत

    By Jeet Kumar Edited By: Jeet Kumar
    Updated: Wed, 19 Nov 2025 02:00 AM (IST)

    रूस-यूक्रेन युद्ध समाप्त करने के प्रयास में तुर्किये जाएंगे जेलेंस्की (फोटो- रॉयटर)

    एपी, कीव। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने मंगलवार को कहा कि वह इस सप्ताह तुर्किये की यात्रा करेंगे ताकि रूस के साथ करीब चार वर्षों से जारी युद्ध को समाप्त करने के लिए फिर से प्रयास किए जा सकें। जबकि तुर्किये के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि अमेरिकी विशेष दूत स्टीव विटकोफ भी आ रहे हैं, लेकिन रूसी राष्ट्रपति भवन क्रेमलिन ने कहा कि वह किसी को नहीं भेज रहा है।

    उल्लेखनीय है कि रूस और यूक्रेन के बीच अंतिम वार्ता गत 23 जुलाई को तुर्किये के इस्तांबुल शहर में हुई थी। इसके बाद से वार्ता बंद है। वार्ता में केवल युद्धबंदियों के आदान-प्रदान पर ही कुछ प्रगति हुई थी।

    जेलेंस्की ने बताया कि वह स्पेन की यात्रा के एक दिन बाद बुधवार को तुर्किये जाएंगे। स्पेन में उन्हें नए समर्थन की घोषणाओं की उम्मीद है।

    उन्होंने इंटरनेट मीडिया पर एक पोस्ट में कहा, 'हम वार्ताओं को बहाल करने की तैयारी कर रहे हैं। हमने कुछ प्रस्ताव तैयार किए हैं, जिन्हें हम अपने साझेदार देशों के समक्ष रखेंगे। युद्ध के अंत को करीब लाने के लिए हर संभव प्रयास करना यूक्रेन की सर्वोच्च प्राथमिकता है।'

    जेलेंस्की का यह बयान ऐसे समय आया है, जब उन्होंने एक दिन पहले बताया था कि फ्रांस से 100 राफेल लड़ाकू विमान खरीदने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इधर, क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेसकोव ने कहा कि तुर्किये में बुधवार को कोई रूसी प्रतिनिधि नहीं होगा। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि मास्को वार्ता के लिए तैयार है।

     