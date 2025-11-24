'हम अमेरिकी राष्ट्रपति के शुक्रगुजार...', ट्रंप के तंज के बाद नरम पड़े जेलेंस्की; US का जताया आभार

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की ने रविवार को अमेरिका के राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप का भरोसा जीतने की कोशिश की। यूक्रेन के राष्ट्रपति ने यह कदम ऐसे समय पर उठाया, जब रूस के साथ जंग खत्म करने के लिए जिनेवा में जरूरी बातचीत के बीच अमेरिकी नेता ने कीव पर हमला बोला।

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप ने कहा था पहले अपने ट्रुथ सोशल प्लेटफॉर्म पर कहा था कि यूक्रेन की लीडरशिप ने हमारी कोशिशों के लिए कोई शुक्रिया नहीं जताया। बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति ने यह बात रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध को खत्म करने के प्लान का जिक्र करते हुए कहा।

नरम पड़े जेलेंस्की ध्यान देने वाली बात है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप यूक्रेन पर कभी नाराज रहते हैं, तो कभी नरम रवैया अपनाते हैं। ट्रंप के इस पोस्ट के कुछ समय बाद ही यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की की ओर से एक्स पर एक पोस्ट की गई। इस पोस्ट में लिखा गया कि यूक्रेन यूनाइटेड स्टेट्स का, हर अमेरिकन दिल का और व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति ट्रंप का शुक्रगुजार है, उस मदद के लिए जो जैवलिन से शुरू होकर यूक्रेन की जानें बचा रही है।