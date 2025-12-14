दुबई की सुरक्षा का लाइव टेस्ट, लाखों का हर्मीस बैग छोड़कर गई महिला; घंटो बाद भी नहीं हुआ गायब

उसने बैग छोड़ते हुए वीडियो में कहा कि अब हम बीर दुबई मरीन ट्रांसपोर्ट स्टेशन पर हैं और मुझे सच में चिंता होने लगी है कि जब हम वापस गोल्ड सूक जाएंगे तो मेरा बैग वहां मिलेगा या नहीं। अगर मेरे पति यह वीडियो देख रहे हैं, तो कृपया याद रखें कि मैं उनसे प्यार करती हूं, लेकिन कृपया वीडियो को ऊपर स्क्रॉल कर लें।

वीडियो वायरल होने के बाद लोग जमकर दुबई शहर की तारीफ कर रहे हैं। एक यूजर ने लिखा, 'कई बार मैं पार्कों और सुपरमार्केट में मोबिल फोन भूल जाता हूं, लेकिन कुछ घंटों बाद वह मुझे उसी जगह पर मिल जाता है, ऐसा सिर्फ दुबई में ही देखने को मिलता है।' वहीं, एक अन्य यूजर ने भारत में ऐसा करने की कोशिश नहीं करने की बात कही है।