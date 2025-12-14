Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    दुबई की सुरक्षा का लाइव टेस्ट, लाखों का हर्मीस बैग छोड़कर गई महिला; घंटो बाद भी नहीं हुआ गायब

    By Shubham Tiwari Edited By: Shubham Tiwari
    Updated: Sun, 14 Dec 2025 09:47 PM (IST)

    दुबई में एक महिला ने सुरक्षा व्यवस्था का टेस्ट करने के लिए अपना कीमती हर्मीस बिरकिन बैग गोल्ड सूक इलाके में अब्रा स्टेशन पर छोड़ दिया। कई घंटे बाद लौट ...और पढ़ें

    Hero Image

    दुबई में लाखों का हर्मीस बैग लावारिस की तरह भूलकर गई महिला (स्क्रीनग्रैब)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। दुबई की सुरक्षा व्यवस्था और ईमानदारी का एक अनोखा 'लाइव टेस्ट' वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल रहा है। जिसमें एक महिला जानबूझकर अपना कीमती हर्मीस बिरकिन बैग गोल्ड सूक इलाके में अब्रा (वॉटर टैक्सी) स्टेशन पर छोड़ दिया, इसके बाद वह कई घंटे बाद लौटी तो भी उनका बैग वैसा का वैसा मिला।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    दरअसल, दुबई की सुरक्षित शहर की प्रतिष्ठा को साबित करने के लिए इंस्टाग्राम यूजर अलीशा हमिरानी ने जानबूझकर अपना 100,000 दिरहम (करीब 27,220 डॉलर) का हर्मीस बिरकिन बैग गोल्ड सूक इलाके में अब्रा (वॉटर टैक्सी) स्टेशन पर छोड़ दिया। फिर जब वो घंटो बाद वापस आई तो उनका बैग वैसे के वैसे ही मिला जैसे छोड़ कर गई थी। यही नहीं बैग को किसी ने छुआ तक नहीं था।

    सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल

    इंस्टाग्राम यूजर अलीशा हमिरानी ने इसका वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया है, वीडियो के कैप्शन में लिखा है किमैंने अपना 100,000 AED का बर्किन अब्रा पर छोड़ दिया - आपको क्या लगता है कि क्या हुआ होगा?

    महिला ने यह भी खुलासा किया कि पिछली बार जब मैंने ऐसा किया था, तो मैं अपना क्रिश्चियन डायोर बैग भूल गई थी। उसके बाद मेरे पति को मुझ पर भरोसा करने और मुझे उपहार देने में एक साल लग गया।

    उसने बैग छोड़ते हुए वीडियो में कहा कि अब हम बीर दुबई मरीन ट्रांसपोर्ट स्टेशन पर हैं और मुझे सच में चिंता होने लगी है कि जब हम वापस गोल्ड सूक जाएंगे तो मेरा बैग वहां मिलेगा या नहीं। अगर मेरे पति यह वीडियो देख रहे हैं, तो कृपया याद रखें कि मैं उनसे प्यार करती हूं, लेकिन कृपया वीडियो को ऊपर स्क्रॉल कर लें।

    वीडियो वायरल होने के बाद लोग जमकर दुबई शहर की तारीफ कर रहे हैं। एक यूजर ने लिखा, 'कई बार मैं पार्कों और सुपरमार्केट में मोबिल फोन भूल जाता हूं, लेकिन कुछ घंटों बाद वह मुझे उसी जगह पर मिल जाता है, ऐसा सिर्फ दुबई में ही देखने को मिलता है।' वहीं, एक अन्य यूजर ने भारत में ऐसा करने की कोशिश नहीं करने की बात कही है।