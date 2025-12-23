बांग्लादेश में एनसीपी के छात्र नेता पर कातिलाना हमले में महिला गिरफ्तार, अब तक क्या-क्या हुआ?

डिजिटल डेस्क नई दिल्ली। बांग्लादेश पुलिस ने नेशनल सिटिजन पार्टी के नेता मोहम्मद मोतलब सिकदर पर कातिलाना हमले के मामले में एक महिला को गिरफ्तार किया है। महिला की पहचान तनीमा (तन्वी) के रूप में की गई है। वह एनसीपी की यूथविंग 'जुबो शक्ति' की खुलना जिला शाखा की संयुक्त सदस्य सचिव बताई जाती है।

वहीं, एक अन्य छात्र नेता और इंकलाब मंच के संयोजक उस्मान हादी की हत्या के मामले में आरोपितों की गिरफ्तारी न होने पर पार्टी ने मंगलवार को विरोध रैली आयोजित की। देश में हिंदू युवक दीपू चंद्र दास की भीड़ द्वारा की गई हत्या की संयुक्त राष्ट्र प्रमुख एंटोनियो गुटरेस समेत तमाम दिग्गज नेताओं ने कड़ी निंदा की और अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की।

देश के शिक्षा मंत्रालय के सलाहकार सीआर अबरार ने पीडि़त परिवार से मुलाकात कर संवेदना जताई और हर तरह के समर्थन का भरोसा दिया। एनसीपी नेता सिकदर के मामले में पुलिस ने दावा किया है कि उसे खुलना में तनीमा के किराए के घर में गोली मारी गई थी। पुलिस को घर के अंदर बिखरा खून और गोली का खोखा भी मिला है। सिकदर का खुलना मेडिकल कालेज हास्पिटल (केएमसीएच) में इलाज चल रहा है। उसकी हालत खतरे से बाहर बताई गई है।

बाएं कान के पास लगी गोली केएमसीएच के सुपरिटेंडेंट मोहम्मद अख्तरुज्जमां ने कहा कि गोली उसके बाएं कान के पास लगी है। पुलिस ने इस हमले के पीछे घरेलू विवाद को वजह बताया है। सिकदर ने पहले पुलिस को बताया था कि मोटरसाइकल पर आए हमलावरों ने उसे गोली मारी है। सिकदर पर गोली किसने चलाई, इसकी जांच की जा रही है।

हादी मामले में इंकलाब मंच ने बढ़ाया दबाव छात्र नेता उस्मान हादी की हत्या के आरोपितों की गिरफ्तारी को लेकर इंकलाब मंच ने राजधानी में मंगलवार को विरोध रैली आयोजित की। हादी ने इस संगठन की स्थापना की थी और वह इसका संयोजक था। इंकलाब मंच ने मांग की है कि हादी के हत्यारों को राष्ट्रीय चुनाव और जनमत संग्रह से पहले सजा सुनाई जाए।

12 दिसंबर मोरी थी गोली बता दें कि उस्मान हादी को बाइक सवार बदमाशों ने 12 दिसंबर को सिर में गोली मार दी थी। 16 दिसंबर को सिंगापुर में इलाज के दौरान हादी की मौत हो गई थी। इसके बाद देशभर में उग्र प्रदर्शन, हिंसा और तोड़फोड़ की घटनाएं हुईं। इस मामले में बांग्लादेश के कानूनी सलाहकार आसिफ नजरुल ने कहा कि हादी का केस स्पीडी ट्रायल ट्रिब्यूनल में चलाया जाएगा।

उन्होंने एक फेसबुक पोस्ट में लिखा कि 90 दिनों में फैसला सुनिश्चित किया जाएगा। गृह मंत्रालय के सलाहकार लेफ्टिनेंट जनरल (सेवानिवृत्त) जहांगीर आलम चौधरी ने कहा कि मुख्य आरोपित फैसल करीम मसूद की गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार के लिए ये मामला शीर्ष प्राथमिकता में है।

आइसीटी ने शेख हसीना के खिलाफ आरोप तय किए बांग्लादेश के इंटनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल (आइसीटी) ने मंगलवार को पूर्व पीएम शेख हसीना समेत 17 के खिलाफ अवामी लीग शासन के दौरान विरोधियों को गायब कराने के मामले में आरोप तय किए।

डेली स्टार की रिपोर्ट के मुताबिक तीन सदस्यी ट्रिब्यूनल ने आरोपितों के खिलाफ चार आरोपों को पढ़कर सुनाया। आरोपितों में शेख हसीना के पूर्व रक्षा एवं सुरक्षा सलाहकार मेजर जनरल तारिक अहमद सिद्दीकी (सेवानिवृत्त) और 11 सैन्य अधिकारी शामिल हैं।



अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए गुटेरेस संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने हाल के दिनों में बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर बढ़े हमलों पर चिंता जताते हुए समुदायों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की अपील की है। गुटेरेस ने एक बयान में कहा कि सभी बांग्लादेशी नागरिकों को सुरक्षित महसूस करना चाहिए।

बांग्लादेश में हिंसा देखकर हम सभी चिंतित हैं। उन्होंने कहा कि केवल बांग्लादेश ही नहीं, बल्कि हर देश में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सुनिश्चित की जानी चाहिए। वहीं, कनाडा में कंजरवेटिव पार्टी के सांसद शिव मजूमदार ने हिंदू युवक दीपू चंद्र दास की भीड़ द्वारा की गई हत्या की कड़ी निंदा करते हुए कहा कि ये घटना बांग्लादेश के इतिहास में काले अध्यायों में दर्ज की जाएगी।

उन्होंने कहा कि मैमनसिंह में हुई घटना ने 50 साल पूर्व के तानाशाही और दमन के दौर की यादें ताजा करा दी हैं। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश में बंगाली हिंदू, ईसाई, बौद्ध और अन्य अल्पसंख्यक लगातार हिंसा झेल रहे हैं। वहीं, न्यूयार्क स्टेट असेंबली सदस्य जेनिफर राजकुमार ने भी बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर बढ़ रहे हमलों पर चिंता जाहिर करते हुए देश में हिंसा के पैटर्न के प्रति आगाह किया है।उन्होंने कहा कि इस दौर में हमें मानवाधिकारों, न्याय और धार्मिक स्वतंत्रता के पक्ष में खड़े होने की जरूरत है।

शिक्षा सलाहकार ने की दीपू के स्वजनों से मुलाकात भीड़ द्वारा पीट-पीटकर मारे गए हिंदू युवक दीपू चंद्र दास के स्वजन से मिलने के लिए बांग्लादेश सरकार के शिक्षा सलाहकार सीआर अबरार मैमनसिंह स्थित उसके घर पहुंचे। उन्होंने अंतरिम सरकार की तरफ से संवेदना व्यक्त की और पूरे समर्थन का भरोसा दिया।