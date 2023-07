Greece Wildfire: ग्रीस के रोड्स द्वीप पर जंगल की आग से जन-जीवन अस्तव्यस्त, 30000 फंसे लोगों को निकाला

Greece Wildfire ग्रीस के जंगलों में भीषण आग से जन-जीवन अस्तव्यस्त हो गया है। आग इतनी भयावह हो गयी है कि तमाम रिहायशी इलाके भी चपेट में आ गए हैं। ग्रीस व रोड्स आइलैंड में आपातकाल लागू कर दिया गया है। ग्रीक द्वीप रोड्स के अधिकारियों ने शनिवार को कहा कि उन्होंने जंगल की आग से खतरे में पड़े 30000 लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया है।

ग्रीस के रोड्स द्वीप पर जंगल की आग से जन-जीवन अस्तव्यस्त (फाइल फोटो)

Your browser does not support the audio element.