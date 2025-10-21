Language
    AI के कारण विकिपीडिया पर भी घटा ट्रैफिक, कंपनी का दावा- 8% विजिटर्स हुए कम

    By Digital Desk Edited By: Abhinav Tripathi
    Updated: Tue, 21 Oct 2025 11:17 AM (IST)

    विकीमीडिया का दावा है कि AI के उपयोग से विकिपीडिया पर ह्यूमन ट्रैफिक में लगभग 8% की कमी आई है। ChatGPT जैसे AI टूल्स विकिपीडिया के कंटेंट को सीधे स्क्रैप कर रहे हैं, जिससे यूजर्स को सीधे जवाब मिल रहे हैं और वेबसाइट पर ट्रैफिक कम हो रहा है। कम विजिट का मतलब है कम वॉलंटियर एडिटर और डोनर, जिससे विकिपीडिया के भविष्य पर असर पड़ सकता है।

    Hero Image

    AI के कारण वीकिपीडिया पर भी घटा ट्रैफिक। (प्रतीकात्मक तस्वीर)

    डिजिटल डेस्क,नई दिल्ली। विकिपीडिया की की पैरेंट कंपनी विकीमीडिया ने दावा किया है कि एआई के उपयोग के कारण ऑनलाइन इनसाइक्लोपीडिया वेबसाइट पर ह्यूमन ट्रैफिक में करीब 8 प्रतिशत की कमी दर्ज की गई है।

    दरअसल, ऑर्गनाइजेशन ने विजिटर्स को डायवर्ट करने के लिए ChatGPT और सर्च इंजन जैसे जेनरेटिव AI टूल्स को दोषी करार दिया है। दावा किया जा रहा है कि इस प्रकार के AI चैटबॉट और सर्च इंजन सीधे विकिपीडिया के कंटेंट को स्क्रैप कर रहे हैं और यूजर को जवाब दे रहे हैं, जिससे वेबसाइट पर ट्रैफिक कम हो रहा है।

    विकिपीडिया ने AI को ठहराया जिम्मेदार

    एनडीटीवी की एक रिपोर्ट में बताया गया कि विकिमीडिया में प्रोडक्ट के सीनियर डायरेक्टर मार्शल मिलर का कहना है कि ह्यूमन ट्रैफिक में ये गिरावट एआई चैटबॉट द्वारा विकिपीडिया के कंटेंट को स्क्रैप करने और यूजर्स को सीधे जवाब देने की वजह से है। उन्होंने कहा कि इससे साफ है कि लोगों की साइट पर जाने की जरूरत खत्म हो गई है।

    एक आधिकारिक पोस्ट में मार्षल मिलर लिखते हैं कि बॉट्स और क्रॉलर्स का विकिमीडिया प्रोजेक्ट्स के ट्रैफ़िक डेटा पर लगातार बड़ा असर पड़ रहा है। उन्होंने आगे लिखा कि हर महीने, विकिपीडिया और दूसरे विकिमीडिया प्रोजेक्ट्स को दुनिया भर से अरबों पेजव्यू मिलते हैं। जैसे ही यह ट्रैफिक आता है, विकिमीडिया फाउंडेशन के एल्गोरिदम इसे इंसानों या बॉट्स से आने वाले ट्रैफिक के तौर पर क्लासिफाई करते हैं।

    विकिपीडिया से जानकारी ले रहे एआई चैटबॉट्स

    उन्होंने अपने पोस्ट में दावा किया है कि हमें ह्यूमन ट्रैफिक के लेवल की सही समझ मिलती है, और यह हमें इस बात पर रोक लगाने में मदद करता है कि थर्ड-पार्टी बॉट्स कमर्शियल सर्च और AI एक्सपीरियंस को पावर देने के लिए डेटा कैसे खींचते हैं। हमारी जैसी वेबसाइट्स को स्क्रैप करने वाले कई बॉट्स लगातार और बेहतर होते जा रहे हैं, और इंसानी दिखने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने जानकारी दी है कि संस्था ने मई 2025 के आसपास, अधिकांश ब्राजील से आने वाले ह्यूमन ट्रैफिक की बहुत अधिक मात्रा देखना शुरू किया।

    नए ट्रेंड से बढ़ी विकीपीडिया की चिंता

    सबसे ध्यान देने वाली बात है कि ये नया ट्रेंड विकीपीडिया के लिए एक बड़ी चुनौती साबित हो सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि वेबसाइट पर कम विजिट का मतलब है कि कम वॉलंटियर एडिटर और डोनर। इंसानी इनपुट में कमी विकिपीडिया के भविष्य पर असर डालती है।