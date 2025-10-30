Brazil: रियो में पुलिस की छापेमारी क्यों जानलेवा साबित हुई? जिसमें मारे गए 132 लोग

एपी, रियो। ब्राजील के रियो डी जनेरो में ड्रग माफिया ‘कमांडो वर्मेलो’ के खिलाफ अब तक के सबसे बड़े पुलिस ऑपरेशन में अब तक 132 लोगों की मौत हो गई है, जिससे COP30 क्लाइमेट समिट से ठीक पहले पूरी दुनिया में सनसनी फैल गई है। मानवाधिकार संगठनों का आरोप है कि 'पिछले ही महीने ब्राजील में अपराधियों को खत्म करने पर पुलिस वालों को पुरस्कार देने का कानून पारित किया गया था।

पुलिस के साथ झड़प में मार गए 132 लोग अधिकारियों ने बुधवार को बताया कि रियो डी जेनेरियो के निम्न आय वाले इलाकों में पुलिस की छापेमारी और एक ड्रग गिरोह के साथ झड़प में कम से कम 132 लोग मारे गए। यह जानकारी अधिकारियों ने बुधवार को दी। इस बड़े अभियान की अत्यधिक बल प्रयोग के लिए आलोचना होने के एक दिन बाद मिली।

अभी बढ़ सकती है मृतकों की संख्या रियो राज्य के गवर्नर क्लाउडियो कास्त्रो ने मंगलवार की हिंसा में मरने वालों की संख्या लगभग 60 बताई, लेकिन चेतावनी दी कि वास्तविक संख्या इससे अधिक हो सकती है, क्योंकि अधिक शवों को मुर्दाघर ले जाया जा रहा है, जहां मृतकों की गिनती की जा रही है।

मंगलवार को पेन्हा और कॉम्प्लेक्सो डी अलेमाओ के फवेला में लगभग 2,500 पुलिस और सैनिकों द्वारा की गई छापेमारी में मारे गए संदिग्धों और चार पुलिसकर्मियों की संख्या 115 थी, जबकि अधिकारियों ने मूल रूप से 60 संदिग्धों के मारे जाने की बात कही थी।

रियो दशकों से घातक पुलिस छापों का केंद्र रहा है। मार्च 2005 में, रियो के बैक्साडा फ़्लुमिनेंस क्षेत्र में लगभग 29 लोग मारे गए थे, जबकि मई 2021 में, जैकरेज़िन्हो फ़ेवेला में 28 लोग मारे गए थे। स्थानीय निवासियों ने शवों से कपड़े और उपकरण हटा दिए थे रियो राज्य के पुलिस सचिव फेलिप क्यूरी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि एक जंगली इलाके में और शव मिले हैं, जहां उन्होंने सुरक्षा बलों से लड़ते हुए छद्म वेश धारण कर रखा था। उन्होंने बताया कि स्थानीय निवासियों ने शवों से कपड़े और उपकरण हटा दिए थे, जिसकी सबूतों से छेड़छाड़ के तौर पर जांच की जाएगी।

पुलिस सचिव फेलिप क्यूरी ने कहा कि ये लोग जंगल में थे, उनके पास छद्म वस्त्र, जैकेट और हथियार थे। अब उनमें से कई लोग अंडरवियर या शॉर्ट्स पहने हुए दिखाई दे रहे थे, उनके पास कोई उपकरण नहीं था, मानो वे किसी द्वार से आए हों और उन्होंने कपड़े बदल लिए हों।