Bangladesh Protests: कौन हैं नाहिद इस्लाम, जिनकी वजह से बांग्लादेश में हुआ तख्तापलट?

Who Is Nahid Islam Who Led Protests in Bangladesh बांग्लादेश में आरक्षण के खिलाफ हो रहा आंदोलन जुलाई के आखिर में सरकार विरोधी उग्र प्रदर्शनों में बदल गया। इसके बाद शेख हसीना को प्रधानमंत्री पद से इस्‍तीफा देने के साथ ही देश छोड़कर भागना पड़ा। कौन हैं इस आंदोलन का प्रमुख चेहरा रहे नाहिद इस्लाम है जिनके चलते तख्तापलट हुआ?