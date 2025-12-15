डिजिटल डेस्‍क, नई दिल्‍ली। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो की सरकार पर लगातार दबाव बनाने की कोशिश में लगे हैं। ट्रंप ने कहा कि अमेरिकी सेना ने हाल ही मे वेनेजुएला के तट के पास एक तेल टैंकर को जब्‍त किया है। यह टैंकर अब तक के जब्‍त टैंकरों में सबसे बड़ा है। मादुरो की सरकार ने इसकी आलोचना करते हुए इसे खुले तौर पर चोरी करना और डकैती करार दिया है।

माना जा रहा है कि जब्‍त किया गया टैंकर घोस्ट फ्लीट का हिस्सा है। वेनेजुएला अमेरिकी तेल पाबंदियों से बचने के लिए ऐसा करता है। खैर यह तो थी कि घोस्ट शिप चर्चा में क्यों है, इसकी जानकारी। अब सवाल यह है कि इन जहाजों के बारे में हम क्‍या जानते हैं और ये कैसे काम करते है?

अमेरिकी ऊर्जा विभाग के मुताबिक, डोनल्‍ड ट्रंप ने 2019, अपने पहले कार्यकाल के समय वेनेजुएला के तेल उद्योग पर सख्त प्रतिबंध लगाए थे। इसका सीधा असर यह हुआ कि वेनेजुएला का तेल निर्यात रोजाना लगभग 11 लाख बैरल था वो साल के अंत तक 4.95 लाख बैरल रह गया।

छह साल बीत गए ट्रंप की ओर से लगाई गईपाबंदियांलागूहैं, लेकिन नवंबर 2025 तक वेनेजुएला का तेल निर्यात फिर बढ़कर लगभग 9.2 लाख बैरल प्रतिदिन हो गया है। यह आंकड़ा भले ही 1998 के शिखर- प्रतिदिन 30 लाख बैरलसे काफी कम हो, लेकिन यह साफ है कि पाबंदियां उम्‍मीद के मुताबिक असरदार नहीं हैं।

अब सवाल यह है कि प्रतिबंध के बावजूद वेनेजुएला का तेल निर्यात रोजाना 9.2 लाख बैरल कैसे हो रहा है? एक्सपर्ट्स का मानना है कि वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो की सरकार ने पाबंदियों को दरकिनार कर तेल बेचने के लिए नए रास्ते खोज लिए हैं। इसमें अहम रोल घोस्ट फ्लीट ने निभाया। घोस्ट फ्लीट क्‍या है ? घोस्ट फ्लीट ऐसे तेल टैंकरों का नेटवर्क है, जो अपनी पहचान और गतिविधियों को छिपाकर प्रतिबंधित देशों से तेल की ढुलाई करता है। यह तरीका अब केवल वेनेजुएला तक सीमित नहीं रहा, पश्चिमी देशों के प्रतिबंध का सामना कर रहे रूस और ईरान जैसे देश भी इसका इस्तेमाल कर रहे हैं।

फाइनेंस इंटेलिजेंस कंपनी एसएंडपी ग्लोबल के अनुमान के मुताबिक, दुनिया में चल रहे हर पांच में से एक तेल टैंकर का इस्तेमाल प्रतिबंधित देशों से तेल की तस्करी में हो रहा है। इनमें से करीब 10 प्रतिशत टैंकर वेनेजुएला, 20 प्रतिशत ईरान और लगभग 50 प्रतिशत रूस के तेल की ढुलाई में लगे हैं।

घोस्ट फ्लीट कैसे काम करता है ? घोस्ट फ्लीट निम्न तरीके से स्‍ट्रेटजी बनाते हैं.. वह जहाजों का नाम और झंडा बार-बार बदलता है।

अंतरराष्ट्रीय जल क्षेत्र में जहाज-से-जहाज तेल ट्रांसफर करता है।

ऑटोमैटिक आइडेंटिफिकेशन सिस्टम ( AIS) को बंद कर लिया जाता है।

AIS बंद होने से जहाज अपनी लोकेशन, रूट और पहचान छिपा लेते हैं।

कबाड़ हो चुके टैंकरों की पहचान चुराकर जहाज चलाना, जिन्हें जॉम्बी शिप्स कहा जाता है।