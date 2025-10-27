Language
    ढाका में दो विश्वविद्यालयों के छात्रों के बीच हिंसक झड़प, 50 घायल

    By Prince Gourh Edited By: Prince Gourh
    Updated: Mon, 27 Oct 2025 10:00 PM (IST)

    बांग्लादेश के ढाका में डैफोडिल इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी और सिटी यूनिवर्सिटी के छात्रों के बीच हिंसक झड़प हुई, जिसमें 50 छात्र घायल हो गए। यह विवाद एक छात्र के थूकने से शुरू हुआ, जिसके बाद दोनों विश्वविद्यालयों के छात्रों में बहस और मारपीट हुई। छात्रों ने एक-दूसरे के परिसरों में तोड़फोड़ की और आगजनी की, जिससे भारी नुकसान हुआ।

    ढाका में दो विश्वविद्यालयों के छात्रों के बीच हिंसक झड़प (फाइल फोटो)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। बांग्लादेश में एक छात्र के थूकने और दूसरे को पड़ जाने का विवाद इतना बढ़ गया कि देसी बम तक चल गए। सोमवार तड़के ढाका के अशुलिया इलाके में डैफोडिल इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी और सिटी यूनिवर्सिटी के छात्रों के बीच हुई हिंसक झड़प के दौरान 50 छात्र घायल हो गए।

    तोड़फोड़ और आगजनी से भारी नुकसान हुआ है, जिसका सबसे अधिक असर सिटी यूनिवर्सिटी पर पड़ा है। छात्रों ने कानून प्रवर्तन एजेंसियों पर अशांति के दौरान सहायता प्रदान करने में विफल रहने का आरोप लगाया।बांग्लादेशी दैनिक ढाका ट्रिब्यून के अनुसार, रविवार शाम को तनाव तब शुरू हुआ, जब सिटी यूनिवर्सिटी का एक छात्र मोटरसाइकिल से जा रहा था और उसने थूका।

    किस बात पर हुई बहस?

    यह गलती से एक छात्र को पड़ गया, जो डैफोडिल विश्वविद्यालय का था। इसके बाद वहां मौजूद दोनों विश्वविद्यालयों के छात्रों के बीच बहस छिड़ गई। हथियारों और ईंटों से लैस 40-50 सिटी यूनिवर्सिटी के छात्रों ने डैफोडिल विश्वविद्यालय के छात्रों के आवास पर हमला बोला और तोड़फोड़ की।

    हमले के वीडियो इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित हुए, जिसके बाद डैफोडिल इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के एक हजार से अधिक छात्र इकट्ठा हुए और सिटी यूनिवर्सिटी की ओर मार्च किया। डैफोडिल विश्वविद्यालय के छात्रों ने सोमवार तड़के सिटी यूनिवर्सिटी परिसर में धावा बोल दिया। छात्रों को अंदर बंद कर दिया और संपत्ति में तोड़फोड़ की।

    सामानों की हुई लूट

    कथित तौर पर उन्होंने प्रशासनिक भवन से कंप्यूटर और अन्य कीमती सामान लूट लिए। तीन बसों और एक निजी कार में आग लगा दी और पांच अन्य वाहनों को क्षतिग्रस्त कर दिया। दहशत फैलाने के लिए देसी बम फोड़े गए, जिससे दोनों पक्षों के 50 से अधिक छात्र घायल हो गए।

