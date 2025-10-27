ढाका में दो विश्वविद्यालयों के छात्रों के बीच हिंसक झड़प, 50 घायल

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। बांग्लादेश में एक छात्र के थूकने और दूसरे को पड़ जाने का विवाद इतना बढ़ गया कि देसी बम तक चल गए। सोमवार तड़के ढाका के अशुलिया इलाके में डैफोडिल इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी और सिटी यूनिवर्सिटी के छात्रों के बीच हुई हिंसक झड़प के दौरान 50 छात्र घायल हो गए।

तोड़फोड़ और आगजनी से भारी नुकसान हुआ है, जिसका सबसे अधिक असर सिटी यूनिवर्सिटी पर पड़ा है। छात्रों ने कानून प्रवर्तन एजेंसियों पर अशांति के दौरान सहायता प्रदान करने में विफल रहने का आरोप लगाया।बांग्लादेशी दैनिक ढाका ट्रिब्यून के अनुसार, रविवार शाम को तनाव तब शुरू हुआ, जब सिटी यूनिवर्सिटी का एक छात्र मोटरसाइकिल से जा रहा था और उसने थूका।

किस बात पर हुई बहस ? यह गलती से एक छात्र को पड़ गया, जो डैफोडिल विश्वविद्यालय का था। इसके बाद वहां मौजूद दोनों विश्वविद्यालयों के छात्रों के बीच बहस छिड़ गई। हथियारों और ईंटों से लैस 40-50 सिटी यूनिवर्सिटी के छात्रों ने डैफोडिल विश्वविद्यालय के छात्रों के आवास पर हमला बोला और तोड़फोड़ की।

हमले के वीडियो इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित हुए, जिसके बाद डैफोडिल इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के एक हजार से अधिक छात्र इकट्ठा हुए और सिटी यूनिवर्सिटी की ओर मार्च किया। डैफोडिल विश्वविद्यालय के छात्रों ने सोमवार तड़के सिटी यूनिवर्सिटी परिसर में धावा बोल दिया। छात्रों को अंदर बंद कर दिया और संपत्ति में तोड़फोड़ की।