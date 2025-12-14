बांग्लादेश में चुनाव से पहले भड़की हिंसा, नकेल कसने के लिए 'ऑपरेशन डेविल हंट-2'

Language
    Updated: Sun, 14 Dec 2025 02:00 AM (IST)

    बांग्लादेश में चुनाव से पहले भड़की हिंसा। (रॉयटर्स)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। बांग्लादेश में मुख्य सलाहकार मुहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार ने अगले वर्ष फरवरी में होने वाले चुनावों से पहले नए सिरे से भड़की हिंसा को रोकने की आवश्यकता का हवाला देते हुए देश भर में 'ऑपरेशन डेविल हंट' का दूसरा चरण शुरू करने का निर्णय लिया है।

    हाल ही में 'इंकलाब मंच' के नेता शरीफ उस्मान हादी पर गोली चलाकर उनकी हत्या करने की कोशिश के बाद अवैध हथियारों के इस्तेमाल से होने वाली विध्वंसक गतिविधियों को रोकने के उद्देश्य से अंतरिम सरकार ने शनिवार को देशव्यापी सुरक्षा व्यवस्था कड़ी करने का आदेश दिया।

    ढाका में पत्रकारों को संबोधित करते हुए अंतरिम सरकार के गृह मामलों के सलाहकार जहांगीर आलम चौधरी ने कानून-व्यवस्था की स्थिति पर हुई कोर कमेटी की बैठक के बाद इस निर्णय की घोषणा की। यह बैठक शरीफ उस्मान हादी पर प्रचार के दौरान फायरिंग के एक दिन बाद आयोजित की गई थी।

    स्थानीय मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, उनकी हालत बेहद गंभीर बनी हुई है। गृह मामलों के सलाहकार लेफ्टिनेंट जनरल (रिटायर्ड) जहांगीर आलम चौधरी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया, ''सरकार जन सुरक्षा सुनिश्चित करने और अवैध हथियारों के बढ़ते खतरे से निपटने के लिए 'आपरेशन डेविल हंट' का दूसरा चरण शुरू करने जा रही है।''

    अंतरिम सरकार ने राजधानी के उत्तरी उपनगर में एक पूर्व मंत्री के निजी घर पर हुए हमले के विरोध में प्रदर्शनों के बाद इस साल फरवरी में पहली बार 'ऑपरेशन डेविल हंट' शुरू किया था। इस अभियान में अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना की अब प्रतिबंधित हो चुकी अवामी लीग के कथित समर्थकों को निशाना बनाया गया था। जहांगीर आलम चौधरी ने हादी को गोली मारने वाले संदिग्ध की सूचना देने वाले को 50 लाख टका के इनाम की घोषणा की है।

    इस बीच, पुलिस ने संदिग्ध की तस्वीरें जारी कर उसकी पहचान फैसल करीम मसूद के रूप में की है। वह उन तीन मोटरसाइकिल सवार हमलावरों में से एक था, जिसने बिजोयनगर में हादी के सिर में करीब से गोली मारी थी। बिजोयनगर में युवा नेता हादी निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ रहे हैं।

    (समाचार एजेंसी पीटीआई के इनपुट के साथ)