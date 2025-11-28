Language
    वेनेजुएला ने छह एयरलाइनों के उड़ान परमिट रद किए, कोलंबिया, ब्राजील और स्पेन जैसे देश होंगे प्रभावित

    By Jeet Kumar Edited By: Jeet Kumar
    Updated: Fri, 28 Nov 2025 06:31 AM (IST)

    वेनेजुएला ने छह प्रमुख अंतरराष्ट्रीय एयरलाइनों के परिचालन परमिट रद कर दिए हैं। इन एयरलाइनों ने अमेरिकी संघीय विमानन प्रशासन की चेतावनी के बाद देश के लिए उड़ानें निलंबित कर दी थीं। कोलंबिया, ब्राजील और स्पेन की एयरलाइंस इस निर्णय से प्रभावित होंगी, वे वेनेजुएला की सबसे बड़ी आबादी वाले देशों में शामिल हैं।

    वेनेजुएला ने छह एयरलाइनों के उड़ान परमिट रद किए (सांकेतिक तस्वीर)

    रॉयटर, काराकस। वेनेजुएला ने छह प्रमुख अंतरराष्ट्रीय एयरलाइनों के परिचालन परमिट रद कर दिए हैं। इन एयरलाइनों ने अमेरिकी संघीय विमानन प्रशासन की चेतावनी के बाद देश के लिए उड़ानें निलंबित कर दी थीं।

    नागरिक उड्डयन प्राधिकरण ने बुधवार देर रात आइबेरिया, टीएपी, एवियनका, लताम कोलंबिया, तुर्किए एयरलाइंस और गोल के परमिट रद कर दिए, जिससे दक्षिण अमेरिकी राष्ट्र के साथ संपर्क और कम हो गया है।

    इस सप्ताह के शुरू में वेनेजुएला ने परमिट रद करने की धमकी दी थी। कोलंबिया, ब्राजील और स्पेन की एयरलाइंस इस निर्णय से प्रभावित होंगी, वे वेनेजुएला की सबसे बड़ी आबादी वाले देशों में शामिल हैं।

     

    पिछले हफ़्ते, अमेरिकी विमानन नियामक ने प्रमुख एयरलाइन्स को वेनेजुएला के ऊपर से उड़ान भरते समय संभावित खतरनाक स्थिति की चेतावनी दी थी, क्योंकि देश में सुरक्षा स्थिति बिगड़ रही है और सैन्य गतिविधियां बढ़ रही हैं।

