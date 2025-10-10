अमेरिकी सैन्य कार्रवाई के खिलाफ सुरक्षा परिषद में आपात सत्र बुलाया जाए, वेनेजुएला ने ट्रंप पर लगाया ये आरोप
वेनेजुएला सरकार ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद से अमेरिकी सैन्य कार्रवाइयों पर चर्चा के लिए आपातकालीन सत्र बुलाने का आग्रह किया है। राष्ट्रपति मादुरो को हटाने के प्रयासों और संभावित सशस्त्र हमले की आशंका जताई गई है। ट्रंप प्रशासन पर ड्रग्स तस्करी के मुद्दे को बहाने के तौर पर इस्तेमाल करने का आरोप लगाया गया है। वेनेजुएला ने रूस के राजदूत को पत्र लिखकर यह अनुरोध किया है।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। वेनेजुएला की सरकार ने गुरुवार को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद से एक आपातकालीन सत्र बुलाने का अनुरोध किया, जिसमें दक्षिण अमेरिकी देश के तटीय जलक्षेत्र में हाल के हफ्तों में अमेरिकी सैन्य कार्रवाइयों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा।
वेनेजुएला ने संयुक्त राष्ट्र में रूस के राजदूत और परिषद के अध्यक्ष वसीली नेबेंजिया को संबोधित पत्र में यह अनुरोध किया है। पत्र में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप के प्रशासन पर वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को अपदस्थ करने और क्षेत्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर शांति, सुरक्षा और स्थिरता को खतरा पैदा करने का आरोप लगाया गया है।
सरकार ने वेनेजुएला पर जताई हमले की आशंका
मादुरो सरकार ने वेनेजुएला पर सशस्त्र हमले की आशंका भी जताई है। यह अनुरोध कांग्रेस द्वारा उस विधेयक को खारिज करने के एक दिन बाद आया है, जो ट्रंप की ड्रग्स तस्करों के खिलाफ घातक सैन्य बल का इस्तेमाल करने की क्षमता पर रोक लगाता।
ड्रग कार्टेल को लेकर ट्रंप का हमला
ट्रंप ने ड्रग कार्टेल के साथ सशस्त्र संघर्ष घोषित किया है और अब तक अमेरिकी सेना ने नौसेना को बढ़ाने के बाद से कैरिबियन में चार घातक हमले किए हैं। हालांकि, मादुरो सरकार का कहना है कि व्हाइट हाउस इस अभियान के लिए केवल एक बहाने के तौर पर ड्रग्स तस्करी के मुद्दे को उठा रहा है।
