अमेरिकी सैन्य कार्रवाई के खिलाफ सुरक्षा परिषद में आपात सत्र बुलाया जाए, वेनेजुएला ने ट्रंप पर लगाया ये आरोप 

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। वेनेजुएला की सरकार ने गुरुवार को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद से एक आपातकालीन सत्र बुलाने का अनुरोध किया, जिसमें दक्षिण अमेरिकी देश के तटीय जलक्षेत्र में हाल के हफ्तों में अमेरिकी सैन्य कार्रवाइयों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

वेनेजुएला ने संयुक्त राष्ट्र में रूस के राजदूत और परिषद के अध्यक्ष वसीली नेबेंजिया को संबोधित पत्र में यह अनुरोध किया है। पत्र में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप के प्रशासन पर वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को अपदस्थ करने और क्षेत्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर शांति, सुरक्षा और स्थिरता को खतरा पैदा करने का आरोप लगाया गया है।

सरकार ने वेनेजुएला पर जताई हमले की आशंका मादुरो सरकार ने वेनेजुएला पर सशस्त्र हमले की आशंका भी जताई है। यह अनुरोध कांग्रेस द्वारा उस विधेयक को खारिज करने के एक दिन बाद आया है, जो ट्रंप की ड्रग्स तस्करों के खिलाफ घातक सैन्य बल का इस्तेमाल करने की क्षमता पर रोक लगाता।