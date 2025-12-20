बांग्लादेश के राष्ट्रीय कवि काजी नजरुल के बगल में दफनाया जाएगा उस्मान हादी का शव, ढाका में अब भी तनाव

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। इंकलाब मंच के प्रवक्ता शरीफ उस्मान हादी की मौत के बाद से बांग्लादेश हिंसा की आग में जल रहा है। कई शहरों से आगजनी और तोड़फोड़ की खबरें आ रही हैं और हालत बेकाबू हो रहे हैं। हादी का शव सिंगापुर से बांग्लादेश की राजधानी ढाका पहुंच गया है। भारत विरोधी शरीफ उस्मान हादी का शव बांग्लादेश के राष्ट्रीय कवि काजी नजरुल इस्लाम के बगल में दफनाया जाएगा।

ढाका विश्वविद्यालय केंद्रीय छात्र संघ (डुक्सू) की नेता फातिमा तस्नीम जुमा ने शुक्रवार को बताया कि इंकलाब मंच के प्रवक्ता शरीफ उस्मान हादी को उनके परिवार के अनुरोध पर बांग्लादेश के राष्ट्रीय कवि काज़ी नज़रुल इस्लाम के बगल में दफनाया जाएगा।

ढाका ट्रिब्यून के अनुसार, जुमा ने कहा, परिवार के अनुरोध पर हादी को कवि नजरुल के बगल में दफनाया जाएगा। शनिवार को जुहर की नमाज के बाद मानिक मियां एवेन्यू में जनाजा होगा। इसके बाद आज अंतिम संस्कार किया जाएगा। ढाका में अभी तनाव की स्थिति बनी हुई है। अंतिम संस्कार के लिए कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है।

कौन था उस्माद हादी? शरीफ उस्मान हादी बांग्लादेश में पिछले वर्ष जुलाई 2024 में हुए विद्रोह का एक प्रमुख नेता और हसीना विरोधी मंच इंकलाब मंच का प्रवक्ता था। इंकलाब मंच पिछले साल जुलाई में बांग्लादेश में हुए विद्रोह के दौरान ही चर्चा में आया, जिसके परिणामस्वरूप अंततः शेख हसीना को बांग्लादेश की सत्ता से हटा दिया गया।

शरीफ उस्मान हादी फरवरी में होने वाले आगामी चुनावों में उम्मीदवार था और हमले के समय ढाका-8 निर्वाचन क्षेत्र से स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में चुनाव प्रचार कर रहा था। 12 दिसंबर को मध्य ढाका में चुनाव प्रचार के दौरान उसे गोली मारी गई। वह उस वक्त ई रिक्शा से यात्रा कर रहा था। तभी बाइक सवाल संदिग्ध ने गोली चला दी।