    बांग्लादेश के राष्ट्रीय कवि काजी नजरुल के बगल में दफनाया जाएगा उस्मान हादी का शव, ढाका में अब भी तनाव

    By Shubham Tiwari Edited By: Shubham Tiwari
    Updated: Sat, 20 Dec 2025 08:59 AM (IST)

    इंकलाब मंच के प्रवक्ता शरीफ उस्मान हादी की मौत के बाद बांग्लादेश में हिंसा भड़क गई है। हादी का शव सिंगापुर से ढाका लाया गया है और उसे राष्ट्रीय कवि का ...और पढ़ें

    उस्मान हादी के बाद से बांग्लादेश में तनाव (फोटो- PTI)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। इंकलाब मंच के प्रवक्ता शरीफ उस्मान हादी की मौत के बाद से बांग्लादेश हिंसा की आग में जल रहा है। कई शहरों से आगजनी और तोड़फोड़ की खबरें आ रही हैं और हालत बेकाबू हो रहे हैं। हादी का शव सिंगापुर से बांग्लादेश की राजधानी ढाका पहुंच गया है। भारत विरोधी शरीफ उस्मान हादी का शव बांग्लादेश के राष्ट्रीय कवि काजी नजरुल इस्लाम के बगल में दफनाया जाएगा।

    ढाका विश्वविद्यालय केंद्रीय छात्र संघ (डुक्सू) की नेता फातिमा तस्नीम जुमा ने शुक्रवार को बताया कि इंकलाब मंच के प्रवक्ता शरीफ उस्मान हादी को उनके परिवार के अनुरोध पर बांग्लादेश के राष्ट्रीय कवि काज़ी नज़रुल इस्लाम के बगल में दफनाया जाएगा।

    ढाका ट्रिब्यून के अनुसार, जुमा ने कहा, परिवार के अनुरोध पर हादी को कवि नजरुल के बगल में दफनाया जाएगा। शनिवार को जुहर की नमाज के बाद मानिक मियां एवेन्यू में जनाजा होगा। इसके बाद आज अंतिम संस्कार किया जाएगा। ढाका में अभी तनाव की स्थिति बनी हुई है। अंतिम संस्कार के लिए कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है।

    कौन था उस्माद हादी?

    शरीफ उस्मान हादी बांग्लादेश में पिछले वर्ष जुलाई 2024 में हुए विद्रोह का एक प्रमुख नेता और हसीना विरोधी मंच इंकलाब मंच का प्रवक्ता था। इंकलाब मंच पिछले साल जुलाई में बांग्लादेश में हुए विद्रोह के दौरान ही चर्चा में आया, जिसके परिणामस्वरूप अंततः शेख हसीना को बांग्लादेश की सत्ता से हटा दिया गया।

    usmad hadi

    शरीफ उस्मान हादी फरवरी में होने वाले आगामी चुनावों में उम्मीदवार था और हमले के समय ढाका-8 निर्वाचन क्षेत्र से स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में चुनाव प्रचार कर रहा था। 12 दिसंबर को मध्य ढाका में चुनाव प्रचार के दौरान उसे गोली मारी गई। वह उस वक्त ई रिक्शा से यात्रा कर रहा था। तभी बाइक सवाल संदिग्ध ने गोली चला दी।

    सिंगापुर में हुई मौत

    गोली लगने के बाद उसे ढाका मेडिकल कॉलेज अस्पताल ले जाया गया, जहां हालात बिगड़ने पर एवरकेयर अस्पताल में रेफर किया गया। इसके बाद बेहतर उपचार के लिए 15 दिसंबर को सिंगापुर भेजा गया। जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। उसकी मौत के बाद से बांग्लादेश में हिंसा भड़क गई है।

