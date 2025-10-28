सबसे शक्तिशाली तूफान मेलिसा के अंदर पहुंच गया यूएस एयरफोर्स का विमान, वीडियो देख दंग रह गए लोग

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। अमेरिकी वायु सेना के एक विमान ने इस वर्ष के सबसे शक्तिशाली तूफान कहे जाने वाले मेलिसा के केंद्र में प्रवेश किया और वहां से फुटेज कैप्चर किए। अमेरिकी एयरफोर्स के प्रसिद्ध तूफान हंटर्स द्वारा संचालित इस मिशन का उद्देश्य अमेरिकी राष्ट्रीय तूफान केंद्र के लिए मौसम संबंधी आंकड़े इकट्ठा करना था।

1851 में जब तूफान के रिकॉर्ड रखे जाने शुरू हुए थे, जब से जमैका में आने वाला मेलिसा सबसे शक्तिशाली तूफान है। यह 6-8 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से आगे बढ़ रहा है,जो मंगलवार तड़के जमैका में दस्तक दे सकता है। इससे 13 फीट तक ऊंची तूफानी लहरें उठ सकती हैं और कई इलाकों में 40 इंच से ज्यादा बारिश हो सकती है।

कैटेगरी 5 का तूफान है मेलिसा इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ रेड क्रॉस एंड रेड क्रीसेंट सोसाइटीज का कहना है कि मेलिसा तूफान के कारण जमैका में 15 लाख लोग प्रभावित हो सकते हैं। यह कैटेगरी 5 का तूफान है, जो कैरिबियन सागर से होकर बहुत धीमी गति से आगे बढ़ रहा है।