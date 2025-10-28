Language
    सबसे शक्तिशाली तूफान मेलिसा के अंदर पहुंच गया यूएस एयरफोर्स का विमान, वीडियो देख दंग रह गए लोग

    By Swaraj Srivastava Edited By: Swaraj Srivastava
    Updated: Tue, 28 Oct 2025 06:47 PM (IST)

    अमेरिकी वायु सेना के एक विमान ने शक्तिशाली तूफान मेलिसा के केंद्र में प्रवेश किया और फुटेज लिए। जमैका में 1851 के बाद यह सबसे शक्तिशाली तूफान है, जिससे 13 फीट तक ऊंची लहरें उठ सकती हैं। कैटेगरी 5 का यह तूफान जमैका में 15 लाख लोगों को प्रभावित कर सकता है, जहां 280 किमी/घंटा की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। संयुक्त राष्ट्र का लक्ष्य लोगों की जान बचाना है।

    Hero Image

    जमैका में आने वाला मेलिसा सबसे शक्तिशाली तूफान है (फोटो: स्क्रीनग्रैब)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। अमेरिकी वायु सेना के एक विमान ने इस वर्ष के सबसे शक्तिशाली तूफान कहे जाने वाले मेलिसा के केंद्र में प्रवेश किया और वहां से फुटेज कैप्चर किए। अमेरिकी एयरफोर्स के प्रसिद्ध तूफान हंटर्स द्वारा संचालित इस मिशन का उद्देश्य अमेरिकी राष्ट्रीय तूफान केंद्र के लिए मौसम संबंधी आंकड़े इकट्ठा करना था।

    1851 में जब तूफान के रिकॉर्ड रखे जाने शुरू हुए थे, जब से जमैका में आने वाला मेलिसा सबसे शक्तिशाली तूफान है। यह 6-8 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से आगे बढ़ रहा है,जो मंगलवार तड़के जमैका में दस्तक दे सकता है। इससे 13 फीट तक ऊंची तूफानी लहरें उठ सकती हैं और कई इलाकों में 40 इंच से ज्यादा बारिश हो सकती है।

    कैटेगरी 5 का तूफान है मेलिसा

    इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ रेड क्रॉस एंड रेड क्रीसेंट सोसाइटीज का कहना है कि मेलिसा तूफान के कारण जमैका में 15 लाख लोग प्रभावित हो सकते हैं। यह कैटेगरी 5 का तूफान है, जो कैरिबियन सागर से होकर बहुत धीमी गति से आगे बढ़ रहा है।

    विश्व मौसम विज्ञान संगठन ने कहा कि जमैका के लिए यह अब तक का सदी का सबसे बड़ा तूफ़ान होगा और इस दौरान जमैका में हवा की गति लगभग 280 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच जाएगी। वहीं 700 मिलीमीटर तक बारिश होने की उम्मीद है।

    संयुक्त राष्ट्र की मानवीय एजेंसी OCHA के प्रवक्ता जेन्स लाएर्के ने कहा कि हमारा पहला कर्तव्य तूफान के प्रभाव को सीमित करके ज्यादा से ज्यादा लोगों की जान बचाना है। तूफान के टकराने के बाद जमैका के दक्षिणी तट पर 3-4 मीटर ऊंची तूफानी लहरें भी आने की उम्मीद है। जमैका पहुंचने के बाद मेलिसा के मंगलवार रात पूर्वी क्यूबा से गुजरने का अनुमान है।