यूरोप में जल्द UPI से हो सकेगा भुगतान, RBI ने टीआइपीएस से जोड़ने की प्रक्रिया तेज की
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) यूरोप में UPI भुगतान शुरू करने के लिए ट्रांसनैशनल इंटरऑपरेबल पेमेंट सिस्टम्स (TIPS) से जुड़ने की प्रक्रिया को तेज़ी से आगे बढ़ा रहा है। इस सुविधा से यूरोप जाने वाले भारतीयों को UPI के माध्यम से आसानी से भुगतान करने में मदद मिलेगी। यह कदम भारत और यूरोप के बीच डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देगा और आर्थिक संबंधों को मजबूत करेगा।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। जल्द ही भारतीय पर्यटक यूरोप में यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस (यूपीआइ) के जरिये भुगतान कर सकेंगे। आरबीआइ ने शुक्रवार को बताया कि यूपीआइ को यूरोप के यूरोसिस्टम के टार्गेट इंस्टेंट पेमेंट सेटलमेंट (टीआइपीएस) से जोड़ने की प्रक्रिया तेज कर दी है।
आरबीआइ ने कहा कि प्रस्तावित यूपीआइ-टीआइपीएस लिंकेज का उद्देश्य भारत और यूरो क्षेत्र के बीच सीमापार धन हस्तांतरण को सुगम बनाना है। इससे दोनों क्षेत्रों के उपयोगकर्ताओं को लाभ मिलने की उम्मीद है।
(समाचार एजेंसी पीटीआई के इनपुट के साथ)
