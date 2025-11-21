यूरोप में जल्द UPI से हो सकेगा भुगतान, RBI ने टीआइपीएस से जोड़ने की प्रक्रिया तेज की

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) यूरोप में UPI भुगतान शुरू करने के लिए ट्रांसनैशनल इंटरऑपरेबल पेमेंट सिस्टम्स (TIPS) से जुड़ने की प्रक्रिया को तेज़ी से आगे बढ़ा रहा है। इस सुविधा से यूरोप जाने वाले भारतीयों को UPI के माध्यम से आसानी से भुगतान करने में मदद मिलेगी। यह कदम भारत और यूरोप के बीच डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देगा और आर्थिक संबंधों को मजबूत करेगा।

यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस।