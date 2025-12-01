Language
    ऑक्सफोर्ड ने 'रेज बेट' को चुना 2025 का 'वर्ड ऑफ द ईयर', 'आरा फार्मिंग' और 'बायो-हैक' को पछाड़ा

    By Prince Gourh Edited By: Prince Gourh
    Updated: Mon, 01 Dec 2025 11:30 PM (IST)

    ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने 'रेज बेट' को 2025 का 'वर्ड ऑफ द ईयर' चुना है। यह शब्द ऑनलाइन कंटेंट के माध्यम से लोगों में गुस्सा भड़काने से संबंधित है। 'रेज बेट' ने 'आरा फार्मिंग' और 'बायो-हैक' को पीछे छोड़ा। सार्वजनिक मतदान और भाषाई डेटा विश्लेषण के बाद इसका चयन हुआ। 2025 में सामाजिक अशांति और डिजिटल कल्याण की चिंताओं के संदर्भ में इस शब्द का महत्व बढ़ गया है।

    आक्सफोर्ड ने 'रेज बेट' को चुना 2025 का वर्ड ऑफ द ईयर

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। आक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने 'रेज बेट' को 2025 का '' वर्ड आफ द ईयर'' चुना है। 'रेज बेट' ने 'आरा फार्मिंग' और 'बायो-हैक' को पछाड़कर यह खिताब जीता है। इंटरनेट मीडिया पर पोस्ट किया जाने वाला ऐसा आनलाइन कंटेंट जिसका मकसद लोगों का आक्रोश भड़काना होता है उसे 'रेज बेट' कहते हैं।

    इस शब्द का चयन सार्वजनिक मतदान के बाद किया गया। लैंग्वेज मानिटरिंग डाटा के आधार पर, पाया गया कि पिछले 12 महीनों में इस शब्द का इस्तेमाल तीन गुना बढ़ गया है। मतदान में दुनियाभर से 30 हजार से अधिक लोगों ने अपनी राय दी। आक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस (ओयूपी) ने 'रेज बेट', 'आरा फार्मिंग' और 'बायो-हैक' को शार्ट लिस्ट किया था।

    'रेज बेट' का चयन वोटों, सार्वजनिक टिप्पणियों और ओयूपी के शब्दकोशीय डाटा के विश्लेषण के संयोजन द्वारा किया गया। गौरतलब है कि 2025 सामाजिक अशांति, आनलाइन कंटेंट के नियमन पर बहस और डिजिटल कल्याण के प्रति ¨चताओं से प्रभावित रहा है।

    ''आरा फार्मिंग'' का अर्थ प्रभावशाली, आकर्षक, या करिश्माई व्यक्तित्व का उभरना होता है, जिसमें खुद को इस तरह से पेश किया जाता है जिससे आत्मविश्वास का अहसास हो, वहीं अपने तन-मन की कार्यप्रणाली को काफी हद तक समझ लेना ही बायोहैक कहलाता है। इस प्रक्रिया में जीवनशैली में बदलाव लाकर शारीरिक या मानसिक प्रदर्शन को सुधारा जा सकता है।