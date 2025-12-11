'थाईलैंड-कंबोडिया संघर्ष के दौरान मंदिर की हो सुरक्षा', यूनेस्को ने जताई चिंता

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। कंबोडिया और थाईलैंड के बीच जारी संघर्ष के बीच यूनेस्को ने प्रेह विहार मंदिर के आसपास हो रही लड़ाई पर गहरी चिंता व्यक्त की है। यह विश्व धरोहर स्थल है और कंबोडिया में स्थित है। संगठन ने क्षेत्र में मंदिर और सांस्कृतिक विरासत की तत्काल सुरक्षा का आह्वान किया और सभी पक्षों को अंतरराष्ट्रीय कानून के तहत उनके दायित्वों की याद दिलाई। संगठन ने कहा कि वह क्षेत्र में सांस्कृतिक विरासत की स्थिति पर नजर रखना जारी रखेगा, ताकि इसकी सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।

सांस्कृतिक संपत्ति की सुरक्षा के लिए तकनीकी सहायता प्रदान करने और स्थितियां अनुकूल होते ही आपातकालीन सुरक्षा उपायों को लागू करने के लिए तैयार है। कंबोडिया के आंतरिक मामलों के मंत्रालय ने बुधवार को कहा था कि थाईलैंड द्वारा कंबोडियाई क्षेत्र के 30 किलोमीटर अंदर तक स्थित गांवों और नागरिक आबादी वाले केंद्रों को निशाना बनाकर की गई तीव्र गोलाबारी और एफ-16 हवाई हमलों से घरों, स्कूलों, सड़कों, प्राचीन मंदिरों को नुकसान पहुंचा है।

कंबोडिया के रक्षा मंत्रालय ने गुरुवार को बताया कि थाई एफ-16 विमानों ने पांच प्रांतों पर बमबारी की। मंत्रालय ने सैन्य और नागरिक दोनों क्षेत्रों पर हुए हमलों को अंतरराष्ट्रीय मानवीय कानून का गंभीर उल्लंघन बताया। मंत्रालय ने कहा कि कंबोडियाई सेना रक्षात्मक स्थिति में बनी हुई है और थाई सेना के बढ़ते कदमों का प्रतिरोध जारी रखे हुए है।

थाई रक्षा मंत्रालय ने गुरुवार को बताया कि लगातार पांच दिनों के हमलों में नौ सैनिक मारे गए हैं और 120 घायल हुए हैं। कंबोडियाई अधिकारियों ने बताया कि 10 नागरिक मारे गए हैं और 60 गंभीर रूप से घायल हुए हैं। उन्होंने सैन्य हताहतों की जानकारी नहीं दी है, लेकिन अपुष्ट रिपोर्टों में कहा गया है कि आठ सैनिक मारे गए हैं।

वहीं एपी के अनुसार, थाई सेना ने गुरुवार को बताया कि कंबोडिया के साथ देश की सीमा पर जारी भीषण लड़ाई में तीन थाई नागरिक मारे गए, जो लड़ाई फिर से शुरू होने के बाद देश में पहली नागरिक मौतें हैं।