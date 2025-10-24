Language
    'बांग्लादेश में सिर्फ चरमपंथ का बोलबाला, यूनुस शासन पूरी तरह फेल', पूर्व मंत्री बोले- आम लोगों पर हो रहा अत्याचार

    By Jeet Kumar Edited By: Jeet Kumar
    Updated: Fri, 24 Oct 2025 06:05 AM (IST)

    prefferd source google
    Hero Image

    'बांग्लादेश में सिर्फ चरमपंथ का बोलबाला, यूनुस शासन पूरी तरह फेल'- पूर्व मंत्री (फोटो- एक्स)

    ढाका, आइएएनएस बांग्लादेश के पूर्व मंत्री और अवामी लीग के नेता मोहम्मद अली अराफात ने गुरुवार को मुहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार की आलोचना करते हुए उस पर मानवाधिकारों के उल्लंघन का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि देश में कानून का राज खत्म हो गया है, अब सिर्फ चरमपंथ का बोलबाला है।

    कार्यकर्ताओं, अल्पसंख्यक समुदायों के सदस्यों की हो रही हत्या

    अराफात ने एक्स पोस्ट में कहा, ''तथाकथित छात्र अनुयायियों से बना एक उग्रवादी संगठन बांग्लादेश में 15 जुलाई, 2024 से यूनुस की सुनियोजित रणनीति के तहत पुलिस अधिकारियों, अवामी लीग के नेताओं और कार्यकर्ताओं, अल्पसंख्यक समुदायों के सदस्यों, पत्रकारों, वकीलों और सांस्कृतिक कार्यकर्ताओं की हत्याओं को अंजाम दे रहा है।''

    पीड़ित कभी भी न्याय की मांग नहीं कर पाएंगे

    उन्होंने कहा कि इन हमलों को अंजाम देने वालों को एक तरह से खुली छूट दी गई है। इसका अर्थ है कि ''हत्यारों या सरकारी संपत्ति को नष्ट करने वालों'' के खिलाफ कोई कानूनी मामला दर्ज नहीं किया जा सकता है, और कहा कि पीड़ित कभी भी न्याय की मांग नहीं कर पाएंगे।

    लोगों को दिनदहाडे़ मारा जा रहा है

    अराफात ने आरोप लगाया कि जिन लोगों ने दिनदहाड़े हथियारों और लाठियों का इस्तेमाल करके हत्याएं कीं, वे सजा से बच गए हैं।