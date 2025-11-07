'तबाही से कमाया जा रहा मुनाफा', जलवायु लक्ष्यों में विफल रहने वाले देशों को UN महासचिव की खरी-खरी

रॉयटर, बेलम। ब्राजील ने बेलम शहर में जलवायु सम्मेलन कांफ्रेंस आफ पार्टीज (सीओपी-30) से पहले संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरस ने वैश्विक तापमान वृद्धि को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित रखने में विफल रहने वाले देशों पर निशाना साधा है।

10 नवंबर से सीओपी-30 सम्मेलन शुरू होने वाला है बेलम में 10 नवंबर से सीओपी-30 सम्मेलन शुरू होने वाला है। इसमें विभिन्न देशों के नेता जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से निपटने पर मंथन करने वाले हैं। इनमें ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीएर स्टार्मर, जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मेर्ज, यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वान डेर लेयेन और फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों शामिल हैं।

वन एवं पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव की अगुवाई में भारत का प्रतिनिधिमंडल इस सम्मेलन में हिस्सा लेगा। गुटेरेस ने कहा, तबाही से मुनाफा कमाया जा रहा है। विभिन्न देश जीवाश्म ईंधन पर सब्सिडी देने में प्रति वर्ष लगभग एक ट्रिलियन डालर खर्च कर रहे हैं। नेताओं के पास दो स्पष्ट विकल्प हैं: नेतृत्व कर सकते हैं - या फिर बर्बादी का रास्ता चुन सकते हैं।

जारी रह सकता है रिकॉर्ड गर्मी का दौर विश्व मौसम संगठन विश्व मौसम संगठन के अनुसार 2025 में रिकार्ड गर्मी का दौर जारी रह सकता है। वर्ष 2030 के आसपास वैश्विक तापमान वृद्धि 1.5 डिग्री सेल्सियस की सीमा को पार कर जाएगा, जिससे अत्यधिक तापमान वृद्धि का खतरा पैदा हो जाएगा। विश्व मौसम संगठन के महासचिव सेलेस्टे साउलो ने रिपोर्ट जारी करते हुए कहा, असाधारण तापमान का खतरनाक दौर जारी है।

राजनीतिक लाभ के लिए फैलाया जा रहा झूठ : लूला दा सिल्वा ब्राजील के राष्ट्रपति लुईस इनासियो लूला दा सिल्वा ने गुरुवार को चेताया कि राजनीतिक लाभ के लिए जलवायु परिवर्तन के बारे में झूठ फैलाया जा रहा है। उन्होंने वैश्विक जलवायु शिखर सम्मेलन में साथी नेताओं से ग्लोबल वार्मिंग के खिलाफ कार्रवाई करने का आग्रह किया।

लूला ने कहा, हमें वनों की कटाई को रोकने, जीवाश्म ईंधन पर काबू पाने और इन उद्देश्यों के लिए आवश्यक संसाधनों को जुटाने के लिए उचित योजना की आवश्यकता है। एपी के अनुसार लूला दा सिल्वा को उम्मीद है कि वे वैश्विक शक्तियों को पर्याप्त धनराशि जुटाने के लिए राजी कर लेंगे ताकि विश्वभर में खतरे में पड़े वर्षावनों के विनाश को रोका जा सके तथा अन्य महत्वपूर्ण जलवायु लक्ष्यों पर प्रगति की जा सके।