गाजा पर स्थायी नियंत्रण चाहता है इजरायल, संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट में बड़ा खुलासा

संयुक्त राष्ट्र की एक हालिया रिपोर्ट के अनुसार इज़राइल गाजा पर स्थायी नियंत्रण बनाए रखने और वेस्ट बैंक में यहूदी आबादी को बढ़ाने का इरादा रखता है। रिपोर्ट में गाजा में नागरिक ढांचों को सुनियोजित तरीके से ध्वस्त करने का भी उल्लेख है जिससे इज़राइल का गाजा पट्टी के 75% क्षेत्र पर नियंत्रण हो गया है।

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। संयुक्त राष्ट्र (यूएन) आयोग की एक रिपोर्ट मंगलवार को सामने आई, जिसमें यह बताया गया है कि इजरायल गाजा पर स्थायी नियंत्रण चाहता है। वह कब्जे वाले वेस्ट बैंक में यहूदी बहुमत सुनिश्चित करने की स्पष्ट मंशा भी रखता है।

हालांकि जेनेवा में इजरायली मिशन ने इस रिपोर्ट को खारिज किया है। यूएन रिपोर्ट में इजरायली अधिकारियों की ओर से व्यापक और सुनियोजित तरीके से गाजा के गलियारों और बफर जोन में नागरिक ढांचों को ध्वस्त किए जाने का विस्तृत विवरण है। नतीजन, इजरायल का इस वर्ष जुलाई तक गाजा पट्टी के 75 प्रतिशत क्षेत्र पर नियंत्रण हो गया है।

कब्जे वाले फलस्तीनी क्षेत्र पर यूएन जांच आयोग की रिपोर्ट के अनुसार, 'सैन्य गलियारों के निर्माण, सीमा बफर जोन का विस्तार और सुरक्षा जोन की स्थापना के माध्यम से इजरायली बलों ने गाजा का भूगोल बदल दिया है।' इधर, जेनेवा में इजरायली मिशन ने कहा, 'हमास इजरायल के प्रति नरसंहार की मंशा रखता है। रिपोर्ट में सब कुछ उलटा है। यह आयोग अपने असली चरित्र और राजनीतिक एजेंडे को उजागर करने का कोई मौका नहीं छोड़ता।'

आयोग ने यह भी पाया कि अक्टूबर, 2023 से इजरायली नीतियों ने यह स्पष्ट मंशा दिखाई है कि वे फलस्तीनियों को बलपूर्वक स्थानांतरित करना, यहूदी बस्तियों का विस्तार और पूरे वेस्ट बैंक पर कब्जा चाहते हैं।बता दें कि हमास ने सात अक्टूबर, 2023 को इजरायल पर हमला किया था। 1200 लोगों की हत्या कर दी गई थी और 251 लोगों को बंधक बना लिया गया था। इसके बाद से ही इजरायल गाजा में हमास के खिलाफ सैन्य अभियान चला रहा है। इसमें अब तक 65 हजार से अधिक लोगों की जान जा चुकी है।