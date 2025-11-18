Language
    'सभी तक पहुंचे नवीकरणीय ऊर्जा का लाभ', UNGA अध्यक्ष ने किया सामूहिक रूप से काम करने का आह्वान

    By Abhinav Tripathi Edited By: Abhinav Tripathi
    Updated: Tue, 18 Nov 2025 04:00 AM (IST)

    संयुक्त राष्ट्र महासभा की अध्यक्ष एनालेना बैरबाक ने सामाजिक न्याय और जलवायु कार्रवाई पर सहयोग करने का आग्रह किया। उन्होंने सीओपी-30 सम्मेलन में नवीकरणीय ऊर्जा के लाभों को सभी तक पहुंचाने की बात कही। बैरबाक ने पेरिस समझौते की 10वीं वर्षगांठ पर जलवायु संकट के बढ़ते खतरे पर चिंता व्यक्त की। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव सम्मेलन में भारत का पक्ष रखेंगे।

    UNGA अध्यक्ष एनालेना बैरबाक। (फाइल फोटो)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। संयुक्त राष्ट्र महासभा की अध्यक्ष एनालेना बैरबाक ने सामाजिक न्याय और जलवायु कार्रवाई पर साथ काम करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि नवीकरणीय ऊर्जा का लाभ सभी तक पहुंचना चाहिए।

    ब्राजील के बेलम में संयुक्त राष्ट्र कांफ्रेंस आफ पार्टीज (सीओपी-30) जलवायु शिखर सम्मेलन के दौरान सोमवार को बैरबाक ने सभी से एक-दूसरे पर विश्वास के साथ सामूहिक रूप से काम करने का आह्वान किया। बैरबाक ने कहा, सामाजिक न्याय और जलवायु कार्रवाई एक ही सिक्के के दो पहलू हैं।

    पेरिस समझौते के 10 साल पूरे

    बैरबाक ने कहा कि पेरिस समझौते के 10 वर्ष पूरे हो चुके हैं और नवीकरणीय ऊर्जा अजेय क्षेत्र बन गया है। हालांकि, उन्होंने चेतावनी दी कि जलवायु संकट लगातार बढ़ता जा रहा है और पेरिस समझौते के लागू होने के बाद से वैश्विक कूटनीति में बहुत कम उपलब्धि हासिल हुई है।

    2015 के पेरिस समझौते का उद्देश्य वैश्विक ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में पर्याप्त कमी लाना है ताकि वैश्विक तापमान वृद्धि को दो डिग्री सेल्सियस से नीचे रखा जा सके। काप-30 सम्मेलन के लिए 190 से अधिक देशों के वार्ताकार जुटे हैं। ब्राजील के बेलम में 10 नवंबर से शुरू हुआ यह सम्मेलन 21 नवंबर तक चलेगा।

    ब्राजील पहुंचे भूपेंद्र यादव, काप 30 में रखेंगे भारत का पक्ष

    केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव बेलम पहुंच गए हैं। सम्मेलन में वह क्लाइमेट फं¨डग समेत प्रमुख मुद्दों पर भारत का पक्ष रखेंगे। भूपेंद्र यादव ने सोमवार को एक्स पर पोस्ट किया, बेलम पहुंच गया हूं। अगले कुछ दिनों में, जलवायु परिवर्तन वार्ता में भाग लूंगा और महत्वपूर्ण मुद्दों पर भारत का दृष्टिकोण रखूंगा। उपयोगी बातचीत की आशा है।