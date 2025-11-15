एकतरफ यूक्रेन रूस के साथ लड़ रहा युद्ध, राष्ट्रपति जेलेंस्की पर लगे भ्रष्टाचार के आरोप; पद से हटाने की तैयारी

न्यूयॉर्क टाइम्स, कीव (यूक्रेन)। रूस का निडरता से सामना करने के चलते देश के हीरो बनकर उभरे यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की अब भ्रष्टाचार के आरोपों में घिरते नजर आ रहे हैं। यूक्रेन के जांचकर्ताओं ने दावा किया है कि जेलेंस्की के कारोबारी साझेदार तिमुर मिंडिच के आपराधिक संगठन ने सरकारी परमाणु ऊर्जा कंपनी से 10 करोड़ डॉलर की हेराफेरी की। ये संगठन तमाम मनी लां¨ड्रग, धोखाधड़ी और वित्तीय अपराधों में शामिल है।

बता दें कि तिमुर मिंडिच जेलेंस्की द्वारा स्थापित कामेडी टेलिविजन स्टूडियो 'क्वारतल 95' का मालिक है। छापे की कार्रवाई से पहले ही तिमुर देश छोड़कर भाग गया। भ्रष्टाचार निरोधक एजेंसी के अनुसार परमाणु ऊर्जा कंपनी से जुड़े मामले के मूल में एक ऐसी यजना थी, जिसमें हिस्सेदारों ने ठेकेदारों से 10 से 15 प्रतिशत तक की रिश्वत ली थी।

यूक्रेन की मुख्य विपक्षी पार्टी, यूरोपियन सालिडेरिटी ने जेलेंस्की के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने का आह्वान किया है। मामला सामने आने के बाद जेलेंस्की के कहने पर दो मंत्रियों ने इस्तीफा दे दिया है। साथ ही प्रधानमंत्री से कारोबारी साझेदार तिमुर मिंडिच पर प्रतिबंध लगाने का आग्रह किया है। देश की स्वतंत्र जांच एजेंसी, नेशनल एंटी-करप्शन ब्यूरो ऑफ यूक्रेन ने वायरटैप की रिकार्डिंग ऑनलाइन पोस्ट करके भ्रष्टाचार के नए खुलासे कर रहा है। ब्यूरो के जासूसों ने बेहद होशियारी से धोखाधड़ी के वीडियो तैयार किए हैं, जिन्हें ब्यूरो एक-एक करके जनता के सामने रख रहा है। इस मामले ने यूक्रेनी नागरिकों को झकझोर कर रख दिया है। इससे जेलेंस्की पर भी दबाव बढ़ रहा है। हालांकि, उन पर सीधा आरोप नहीं है।

उन्होंने बीते बुधवार को कहा कि वह भ्रष्टाचार निरोधक अधिकारियों और पुलिस द्वारा की जा रही हर जांच का समर्थन करते हैं। जेलेंस्की पर भ्रष्टाचार विरोधी जांचकर्ताओं की स्वतंत्रता पर अंकुश लगाने का भी आरोप है क्योंकि वे इस मामले की जांच कर रहे थे।