जमीन छोड़ना और सशस्त्र बलों में कटौती... रूस से युद्ध खत्म करने को लेकर ट्रंप की बात मानेंगे जेलेंस्की?

अमेरिका ने यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की को रूस के साथ युद्ध समाप्त करने के लिए एक प्रस्ताव दिया है, जिसमें जमीन छोड़ने और सेना में कटौती करने की बात है। जेलेंस्की एक घोटाले से भी जूझ रहे हैं। ट्रंप प्रशासन रूस के साथ एक नई शांति योजना पर काम कर रहा है, जिसका नेतृत्व स्टीव विटकाफ कर रहे हैं। रूस ने अमेरिका के साथ संपर्क में रहने की बात कही है, लेकिन शांति योजना पर कोई प्रगति नहीं हुई है।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। अमेरिका ने यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की को संकेत दिया है कि रूस के साथ युद्ध समाप्त करने के लिए उन्हें अमेरिका द्वारा तैयार किए गए प्रस्ताव को स्वीकार करना होगा। इसमें यूक्रेन को अपनी जमीन छोड़ने और सशस्त्र बलों में कटौती करने की बात कही गई है।
सूत्रों ने बताया कि अमेरिका चाहता है कि यूक्रेन प्रस्ताव के मुख्य बिंदुओं को स्वीकार करे। हालांकि, इस तरह की कोई योजना यूक्रेन के लिए बड़ा झटका साबित होगी, क्योंकि उसके पूर्वी हिस्से में रूस को बढ़त मिल रही है।
अमेरिका का यूक्रेन को शांति प्रस्ताव
दूसरी तरफ जेलेंस्की एक घोटाले से जूझ रहे हैं, जिसके कारण बुधवार को संसद ने ऊर्जा और न्याय मंत्रियों को बर्खास्त कर दिया। इस बीच, रूस ने कहा है कि वह अमेरिका के साथ संपर्क में बना हुआ है, लेकिन यूक्रेन में संघर्ष समाप्त करने के लिए संभावित शांति योजना पर कुछ घोषणा करने के लिए कोई प्रगति नहीं हुई है।
रूस के साथ शांति योजना पर काम कर रहा अमेरिका
एएनआइ के अनुसार, ट्रंप प्रशासन यूक्रेन में युद्ध समाप्त करने के लिए रूस के साथ एक नई शांति योजना पर चुपचाप काम कर रहा है। सूत्रों ने बताया कि राष्ट्रपति के विशेष दूत स्टीव विटकाफ इस वार्ता का नेतृत्व कर रहे हैं। इस सप्ताह चर्चाओं की गति बढ़ गई है, क्योंकि अमेरिकी अधिकारियों का मानना है कि क्रेमलिन ने समझौते के लिए खुलापन दिखाया है
