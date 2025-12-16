10 दिन में रूस को मिल जाएगा यूक्रेन युद्ध के लिए शांति प्रस्ताव, इन बिदुओं में किया गया बदलाव

Language
    By Digital Desk Edited By: Garima Singh
    Updated: Tue, 16 Dec 2025 11:50 PM (IST)

    यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने रूस का उल्लेख करते हुए कहा कि शांति समझौते से यूक्रेन युद्ध खत्म होगा। शांति प्रस्ताव कुछ दिनों में तैयार ह

    अमेरिकी अधिकारी रूस को सौंपेंगे शांति प्रस्ताव

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने पहली बार रूस का उल्लेख करते हुए शांति समझौते से यूक्रेन युद्ध खत्म होने का बयान दिया है। कहा है कि युद्ध खत्म करने के लिए शांति प्रस्ताव कुछ ही दिनों में तैयार हो जाएगा और उसके बाद उसे रूस को दिया जाएगा।

    यह शांति प्रस्ताव मध्यस्थता कर रहे अमेरिकी अधिकारी रूस को देंगे। इस शांति प्रस्ताव के बिंदुओं पर बर्लिन में जेलेंस्की और अमेरिकी राष्ट्रपति के दूत स्टीव विटकाफ व दामाद जेरेड कुशनर की दो दिन की वार्ता में सहमति बनी है।

    अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अब हम यूक्रेन में शांति के सबसे ज्यादा करीब हैं। जेलेंस्की ने बताया है कि शांति प्रस्ताव रूस को सौंपने का कार्य 10 दिन में पूरा कर लिया जाएगा। इसके बाद अगले सप्ताह के अंत में उनकी एक बार फिर अमेरिकी वार्ताकारों से बैठक होगी।

    यूक्रेनी राष्ट्रपति ने कहा, बर्लिन में दो दिन तक अमेरिकी वार्ताकारों के साथ बहुत सारी काम की बातें हुईं। लेकिन रूस के कब्जे में गई यूक्रेनी भूमि को लेकर अभी अंतिम निर्णय नहीं हुआ है। डोनेस्क और लुहांस्क की धरती पर रूसी कब्जे को यूक्रेन मान्यता नहीं देगा।

    जबकि अमेरिकी अधिकारियों ने दावा किया है कि अमेरिका की शांति योजना के 90 प्रतिशत बिंदुओंपर यूक्रेन और यूरोपीय देशों ने सहमति जताई है। इस बीच रूस ने साफ कर दिया है कि वह यूक्रेन के साथ स्थायी शांति समझौता करेगा, अस्थायी युद्धविराम नहीं करेगा।

    क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने कहा, अगर यूक्रेन सभी समस्याओं का स्थायी निदान और शांति चाहता है तो उसमें हम भागीदारी के लिए तैयार हैं। पेस्कोव ने साफ कहा, हम स्थायी शांति चाहते हैं न कि युद्धविराम, जिसमें यूक्रेन को युद्ध जारी रखने के लिए तैयारी करने का समय मिले।

    हम इस युद्ध को खत्म करना चाहते हैं। इसमें हमने अपने लक्ष्य प्राप्त किए, अपने हितों की रक्षा की और अब यूरोप को भविष्य की शांति के लिए गारंटी दे रहे हैं।

    (न्यूज एजेंसी एपी के इनपुट के साथ)